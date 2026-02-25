Cómo vaciar la papelera de archivos eliminados en WhatsApp y liberar memoria en el celular 

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo y que constantemente se está reinventando para mejorar la experiencia de sus usuarios. La más reciente es la función de acceder a la papelera de reciclaje para liberar memoria. Conocé los detalles.

Si no se eliminan regularmente los archivos (imágenes, audios de voz, videos, etc.), la memoria interna puede llenarse y empeorar el funcionamiento del dispositivo. La ubicación de la carpeta puede variar dependiendo del modelo de celular, pero para teléfonos Android hay que seguir los siguientes los pasos.

WhatsApp: cómo ingresar a la papelera de archivos eliminados y liberar memoria en el celular

Ir a Administrador de archivos.

Abrí la sección WhatsApp.

Ingresá a la carpeta de archivos multimedia.

Allí encontrarás imágenes, videos, audios y demás.

Eliminá lo que desees para liberar espacio en la aplicación y en el dispositivo.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp puede ocupar una cantidad considerable de espacio en el teléfono debido a la acumulación de archivos que se generan y reciben diariamente. Imágenes, videos, mensajes de voz, documentos y stickers enviados en chats individuales o grupales se almacenan de forma automática en la memoria interna del dispositivo, lo que incrementa el uso de almacenamiento con el paso del tiempo.

Las conversaciones grupales suelen ser una de las principales fuentes de consumo, ya que en estos espacios se comparten archivos multimedia de manera constante. Además, los videos y fotos de alta resolución ocupan más espacio que los mensajes de texto, acelerando la saturación del almacenamiento disponible.

Otra razón es la duplicación de contenidos: al reenviar archivos o descargarlos varias veces, se crean copias innecesarias que aumentan el peso de la aplicación.

El respaldo automático en la nube también puede ocupar espacio temporal si el dispositivo guarda copias locales antes de sincronizarlas.

La falta de gestión periódica, como eliminar chats antiguos y limpiar la papelera de archivos, contribuye a que el espacio ocupado por WhatsApp crezca de forma significativa.

Por eso, revisar y administrar estos contenidos de manera regular resulta fundamental para mantener el teléfono funcionando correctamente y evitar problemas de almacenamiento.