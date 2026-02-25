Descubrí si te bloquearon en WhatsApp: el truco del cifrado de extremo a extremo
La plataforma de mensajería WhatsApp actualizó sus capas de privacidad y los métodos antiguos ya no son fiables. Descubrí cómo usar la validación de seguridad para confirmar si un contacto restringió tu acceso.
¿Alguna vez te preguntaste por qué todavía podés ver la foto de perfil de alguien que sospechás que te bloqueó? Con las últimas actualizaciones de WhatsApp, los indicadores clásicos —como el doble check gris o la última conexión— se han vuelto difusos debido a las nuevas opciones de privacidad personalizada.
Sin embargo, existe un método infalible que no depende de la estética del chat de WhatsApp, sino de la arquitectura de seguridad de Meta: el cifrado de extremo a extremo. Esta huella digital es la única que revela la conexión real entre dos cuentas.
Durante años, la desaparición del avatar era la prueba reina de un bloqueo. Hoy, las configuraciones de «Privacidad» permiten ocultar la foto a contactos específicos sin necesidad de bloquearlos. Por eso, para tener una respuesta técnica y real, debemos recurrir al menú de seguridad del chat.
Este método es el más buscado actualmente porque utiliza la clave de cifrado que se genera automáticamente entre dos usuarios activos. Si esa clave no se puede validar, la plataforma está enviando una señal indirecta de que el puente de comunicación ha sido cortado.
Para aplicar este método, no necesitas descargar aplicaciones de terceros (que suelen ser peligrosas). Solo debés seguir estos pasos dentro de la app oficial:
- Entrá al chat: abrí la conversación con la persona en cuestión.
- Accedé al perfil: tocá su nombre en la parte superior para ver los detalles del contacto.
- Buscá la sección de Seguridad: deslizá hacia abajo hasta encontrar la opción «Cifrado» (identificada con un candado).
- Interpretá el mensaje del sistema:
- Estado Activo: si el sistema indica que «Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente» o te permite ver el código QR y la serie numérica, no estás bloqueado. La comunicación sigue vinculada.
- Estado Restringido: si aparece la leyenda «Completa la verificación de otra manera«, es la confirmación técnica de que el canal de seguridad no se puede establecer. En este escenario, lo más probable es que el contacto te haya bloqueado.
