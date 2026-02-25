Descubrí si te bloquearon en WhatsApp: el truco del cifrado de extremo a extremo

¿Alguna vez te preguntaste por qué todavía podés ver la foto de perfil de alguien que sospechás que te bloqueó? Con las últimas actualizaciones de WhatsApp, los indicadores clásicos —como el doble check gris o la última conexión— se han vuelto difusos debido a las nuevas opciones de privacidad personalizada.

Sin embargo, existe un método infalible que no depende de la estética del chat de WhatsApp, sino de la arquitectura de seguridad de Meta: el cifrado de extremo a extremo. Esta huella digital es la única que revela la conexión real entre dos cuentas.

¿Te bloquearon en WhatsApp? El fin del misterio: por qué la foto de perfil ya no es evidencia

Durante años, la desaparición del avatar era la prueba reina de un bloqueo. Hoy, las configuraciones de «Privacidad» permiten ocultar la foto a contactos específicos sin necesidad de bloquearlos. Por eso, para tener una respuesta técnica y real, debemos recurrir al menú de seguridad del chat.

Este método es el más buscado actualmente porque utiliza la clave de cifrado que se genera automáticamente entre dos usuarios activos. Si esa clave no se puede validar, la plataforma está enviando una señal indirecta de que el puente de comunicación ha sido cortado.

¿Te bloquearon en WhatsApp? Guía paso a paso: cómo verificar el estado de un contacto

Para aplicar este método, no necesitas descargar aplicaciones de terceros (que suelen ser peligrosas). Solo debés seguir estos pasos dentro de la app oficial: