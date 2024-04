¡Cambia WhatsApp y ya es oficial! Mirá con lo que te vas a encontrar

A mediados del año pasado, WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más popular en la actualidad, comenzó a implementar una nueva interfaz de usuario en su app para Android en la cual destacaba una nueva barra de navegación inferior que te facilita la tarea de manejar la aplicación con una sola mano.

Pues bien, después de meses de pruebas y testeos, finalmente este rediseño de WhatsApp para Android ya está disponible para todos los usuarios de la aplicación de mensajería de forma oficial.

WhatsApp ha publicado, recientemente, un post en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, en el cual confirma que la nueva barra de navegación inferior acaba de llegar a la versión estable de su cliente de mensajería para Android.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it



meet your new navigation tools 🤝 closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo