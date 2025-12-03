Cómo “desactivar” Meta AI en WhatsApp: paso a paso

La función Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta, se integró a la aplicación de WhatsApp y aparece como un botón destacado en la interfaz.

Aunque la integración es cada vez más profunda, los usuarios que no deseen utilizar esta herramienta pueden tomar medidas para eliminar o, al menos, ocultar el acceso directo a Meta AI en su aplicación.

Es importante destacar que, debido a la integración nativa, no existe una opción directa de «desinstalar» Meta AI por completo de la aplicación, ya que es una función integrada en el código. Sin embargo, se pueden aplicar configuraciones para que deje de ser visible.

Cómo ocultar el botón de acceso a Meta AI en WhatsApp

El método más efectivo para «desinstalar» la presencia de Meta AI en la pantalla principal de WhatsApp es eliminar el acceso directo que aparece sobre la pestaña de Chats.

Abrir Configuración o Ajustes: Ir al menú principal de WhatsApp (generalmente los tres puntos verticales en la esquina superior derecha en Android o el icono de engranaje en iOS). Acceder a Chats: Buscar y seleccionar la opción de «Chats». Desactivar Acceso Directo: Dentro del menú de Chats, buscar la opción que haga referencia a los botones de acceso rápido o a la barra de navegación. El texto puede variar según la versión, pero generalmente es: «Mostrar acceso directo a Meta AI» o similar. Desactivar el toggle: Desactivar esta opción.

Al desactivar el toggle, el icono de Meta AI desaparecerá de la parte superior de la lista de chats, devolviendo la interfaz a su apariencia tradicional.

Borrar el chat de Meta AI

Aunque se oculte el acceso directo, Meta AI sigue existiendo como un chat dentro de tu lista si ya fue utilizado. Para mantener la lista limpia, se puede:

Archivar el chat: Mantener presionado el chat de Meta AI y seleccionar la opción «Archivar». Esto lo moverá a la carpeta de chats archivados, lejos de la lista principal. Eliminar el chat: Si lo que se desea es eliminar el historial de conversación, mantener presionado el chat y seleccionar «Eliminar» (o «Borrar chat»). Hay que tener en cuenta que, si se vuelve a usar la función de Meta AI de otra forma, el chat puede reaparecer.

Si la opción para ocultar el acceso directo no aparece en la versión de WhatsApp, es probable que la función haya sido integrada de forma permanente por Meta en esa región. En ese caso, la única alternativa es ignorar el botón y esperar futuras actualizaciones que permitan mayor personalización.