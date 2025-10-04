Meta: su IA para personalizar la publicidad y el debate por la privacidad

Meta anunció esta semana que utilizará las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial (IA) para personalizar la publicidad y los contenidos que verán en sus cuentas de Facebook, Instagram y otras plataformas como WhatsApp. Los datos y la privacidad, otra vez en el centro del debate.

Según Meta, las interacciones por voz o texto con su asistente se utilizarán para identificar mejor los intereses de los usuarios y qué publicidades son más adecuadas para ellos. Es un uso similar al que hace al rastrear los “Me gusta”, los comentarios, lo que se comparte y las publicaciones.

Por ejemplo, si un usuario pregunta al chatbot sobre actividades al aire libre, podrá ver recomendaciones de grupos de senderismo, más publicaciones de amigos sobre rutas posibles y publicidad de equipamiento para esa actividad.

La empresa de Mark Zuckerberg comenzará a notificar a los usuarios de este cambio el 7 de octubre y el nuevo sistema empezará a funcionar el 16 de diciembre. Actualmente, más de mil millones de personas utilizan la herramienta de IA generativa en todos los servicios de Meta.

“El objetivo del anuncio es ser supertransparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación”, dijo la gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

Los cambios se aplicarán “en la mayoría de las regiones”, pero se realizará en otras fechas en Europa y Reino Unido, donde la normativa sobre datos y privacidad es más estricta, explicó la empresa. Aunque los usuarios no pueden optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI, sí pueden controlar el nivel de personalización de la publicidad y el contenido en sus muros.

Las conversaciones sobre temas sensibles como las opiniones religiosas o políticas, la orientación sexual y la salud no serán utilizadas para la segmentación publicitaria, explicó el gigante tecnológico. La empresa indicó además que las interacciones con la IA de usuarios de WhatsApp, que no tengan una cuenta vinculada a otras plataformas de Meta, no serán utilizadas para Facebook o Instagram.

Meta usará su IA para personalizar publicidad: las críticas

En medio de la feroz competencia que existe entre las diferentes empresas por la IA, la estrategia de Meta refuerza el objetivo de vincular sus dos grandes inversiones: la inteligencia artificial generativa y el negocio de la publicidad en línea, lo cual volvió a despertar las críticas.

La privacidad y el manejo de los datos personales son un punto muy sensible en la relación de los usuarios con la compañía, debido a que recopila enormes volúmenes de información y esa capacidad permite crear perfiles extremadamente detallados.

“Esta actualización nos ayudará a mejorar las recomendaciones que ofrecemos a los usuarios en nuestras plataformas para que tengan más probabilidades de ver contenido que realmente les interesa y menos contenido que no les interesa”, argumentó Meta, sin embargo, el uso de esos datos generan la sensación de vigilancia constante.

A esta preocupación se le suma el horizonte tecnológico que plantea Meta con el metaverso a través de la realidad virtual y la realidad aumentada. Estos entornos requieren recopilar información mucho más sensible, como movimientos corporales, expresiones faciales y patrones de interacción. Pese a las novedades, el desafío es garantizar que la innovación no se construya a costa de la privacidad.

Con información de AFP