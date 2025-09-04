Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp para la seguridad de tus datos: paso a paso 

La llegada de Meta AI a WhatsApp en 2024 causó revuelo entre los usuarios de la aplicación de mensajería más popular del mundo. Mientras algunos creen beneficiosa la posibilidad de obtener respuestas rápidas y generar contenido de manera eficiente, otros prefieren minimizar su presencia debido a preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de sus datos.

¿Por qué desactivar Meta AI?

Las razones para querer desactivar o al menos reducir la visibilidad de Meta AI en WhatsApp son variadas. Muchos usuarios temen que la inteligencia artificial pueda invadir su privacidad, a pesar de las garantías de seguridad que ofrece Meta. Otros consideran que la función es innecesaria y prefieren una versión más simple de la aplicación. Además, la posibilidad de errores en las respuestas generadas por la IA también influye en la decisión de algunos usuarios.

¿Cómo minimizar la presencia de Meta AI?

Aunque en la Argentina no es posible eliminar por completo Meta AI de WhatsApp, existen métodos para reducir su visibilidad. Al seguir un procedimiento sencillo, los usuarios pueden dejar de recibir mensajes automáticos de la IA y hacer que la conversación desaparezca de la lista de chats. Sin embargo, la herramienta seguirá disponible y se podrá acceder a ella mediante la búsqueda de su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación desde el icono de búsqueda.

Paso a paso para minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp