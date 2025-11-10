Cómo usar la aplicación de Amazon Bazaar para comprar más y gastar menos

Amazon lanzó en Argentina Amazon Bazaar, su nueva aplicación de compras online con precios bajos y promociones especiales. Está disponible para descargar en App Store y Google Play, y permite acceder a miles de productos de moda, hogar y tecnología, entre otras tantas categorías. Los detalles.

Amazon Bazaar: de qué trata la nueva apuesta de Amazon en el país

Darle uso y aprovechar los beneficios de Amazon Bazaar es simple. Solo hay que descargarla e ingresar con una cuenta de Amazon existente, sin necesidad de crear un nuevo usuario. Además, la plataforma ofrece un 50% de descuento en la primera compra, una oportunidad ideal para probar el servicio.

Otro beneficio destacado es el envío gratis en pedidos mayores a $35.000, lo que la vuelve competitiva frente a otras plataformas. Los productos llegan al domicilio del cliente, en promedio, dentro de las dos semanas de haber efectuado la compra.

Guía rápida para usar Amazon Bazaar

Descargar la aplicación

La aplicación está disponible en App Store (iOS) y Google Play (Android).

Ingresar con la cuenta de Amazon

No hace falta crear un nuevo usuario.

Descuentos especiales

Se aplica descuento del 50% en la primera compra.

Envíos gratuitos

Son a partir de una compra mínima de $35.000.

Tiempo de entrega

Los productos llegan en dos semanas, aproximadamente.

Además, en caso de disconformidad de parte del cliente con la compra, Amazon Bazaar permite devolver los productos sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Así, la empresa refuerza su vínculo con el cliente apostando por un comercio electrónico local con una propuesta accesible y de confianza.

NA