Falla mundial de Amazon: por qué se cayeron Mercado Pago, Ualá y otras billeteras virtuales

Una falla global en los servidores de Amazon Web Services (AWS) generó este lunes un caos digital que se sintió con fuerza en Argentina. Millones de usuarios se vieron impedidos de utilizar billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, producto de un desperfecto originado en un centro de datos clave de la compañía en Estados Unidos.

El incidente no se limitó a las finanzas locales. El apagón fue masivo y afectó a algunas de las aplicaciones y sitios más populares del mundo. Servicios de streaming como Disney+, videojuegos como Fortnite y Roblox, y herramientas de diseño como Canva quedaron fuera de línea o con severos problemas de funcionamiento durante varias horas.

La propia Amazon confirmó la interrupción a través de sus canales oficiales, donde atribuyó el problema a «importantes índices de error» en su centro de operaciones de Virginia del Norte. Este punto es uno de los nodos más grandes y antiguos de su red, lo que explica la magnitud del impacto.

El epicentro de la falla

Según los reportes técnicos de la compañía, el inconveniente se concentró en DynamoDB, un servicio de base de datos fundamental para el funcionamiento de miles de aplicaciones que dependen de la infraestructura de AWS. El problema afectó al menos a 71 servicios distintos que ofrece el gigante tecnológico.

«Identificamos una posible causa raíz (…) y estamos trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación», detalló la empresa en uno de sus comunicados mientras sus equipos trabajaban para restaurar la normalidad.

La dependencia digital, un debate reactivado

El colapso expuso nuevamente la vulnerabilidad del ecosistema digital global, que depende en gran medida de un pequeño grupo de proveedores. Empresas como Amazon, Google y Microsoft concentran una porción mayoritaria de la infraestructura en la nube, y cualquier falla en sus sistemas puede provocar, como ocurrió este lunes, un efecto dominó a escala planetaria.

El impacto se extendió a bancos europeos como BBVA e ING y dejó inoperativos incluso los sistemas de cobro (posnet) en algunos comercios minoristas, demostrando que un error técnico a miles de kilómetros puede paralizar la economía y la comunicación cotidianas.