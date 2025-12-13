Del lenguaje natural al contrato de alquiler: la IA empieza a transformar el mercado inmobiliario

El desarrollador de un portal inmobiliario contó cómo incorporó un buscador impulsado por inteligencia artificial capaz de interpretar consultas en lenguaje natural. Explicó cómo el modelo analiza cada pedido, los desafíos técnicos detrás de su implementación y las oportunidades que abre para Río Negro y Neuquén.

PREGUNTA: ¿Qué problema del mercado inmobiliario buscaste resolver con tu buscador y cómo la inteligencia artificial te ayudó a hacerlo?

RESPUESTA: Lo que me motivó a desarrollar un portal inmobiliario con un buscador con IA fue mejorar las búsquedas convencionales en donde la persona tiene que encontrar un inmueble, puede buscar una propiedad en su lenguaje natural, incluyendo errores de ortografía y la jerga argentina. La inteligencia artificial le va a devolver los inmuebles que encontró. Esta mejora elimina la fricción de tener que utilizar filtros porque el buscador entiende perfectamente búsquedas como: “quiero comprar una casa en Neuquén, tengo 100 lucas verdes”.

P: ¿Cómo funciona la IA detrás de la herramienta? ¿Qué tipo de datos analiza y qué decisiones automatiza?

R: La IA primero lee y entiende lo que la persona escribe en el buscador: si quiere comprar o alquilar, el tipo de inmueble, la ubicación, el precio y algunas preferencias. A partir de esa frase en lenguaje natural, el modelo analiza y extrae esos datos clave, los organiza y los transforma en una consulta estructurada, equivalente a seleccionar manualmente los filtros tradicionales del portal.

P: ¿Qué desafíos enfrentaste al desarrollar una herramienta de este tipo en el país y qué proyectás para Río Negro y Neuquén?

R: El desafío más grande que enfrentamos fue elegir el modelo de IA adecuado, ya que existen una gran cantidad de modelos, hicimos pruebas hasta encontrar el modelo que se adaptara a nuestras necesidades. Una vez elegido el modelo, el segundo desafío fue definir la infraestructura, tuvimos que decidir si debíamos ejecutar el modelo en nuestros servidores (lo cual requiere mucha potencia y hardware costoso) o si era mejor depender de un tercero. En cuanto a Río Negro y Neuquén, mi proyección es poder usar esta tecnología para hacer más visible la oferta inmobiliaria de la región, mejorando las búsquedas para quienes quieren mudarse o invertir en la zona, ayudándolos a encontrar propiedades acordes a su presupuesto y necesidades. A futuro, sumar herramientas como la redacción de contratos de alquiler y virtual staging que consiste en elegir una foto de un ambiente del inmueble y, con inteligencia artificial, amueblarlo y decorarlo de forma virtual para hacerlo atractivo para el posible comprador. La primera impresión es fundamental para que el cliente pueda imaginarse viviendo en el ambiente.

P: ¿Qué rol imaginás que tendrá la inteligencia artificial en el futuro del mercado inmobiliario?

R: Yo veo a la inteligencia artificial como un complemento en el sector inmobiliario. Va a estar cada vez más presente en todo, ayudando a entender mejor la demanda, detectando oportunidades que a simple vista se nos escapan y agilizando tareas que hoy nos consumen mucho tiempo como la redacción de un contrato de alquiler. En un futuro más lejano quizás veamos agentes de IA negociando en nuestro lugar una oferta que nos hacen por una casa comparando precios de inmuebles similares, simulando distintos escenarios de contraoferta y calculando cuál es el punto justo para no perder la operación ni regalar la propiedad. De todas formas la decisión final siempre va a ser del humano.

* Gaspar Bullano es de General Deheza, provincia de Córdoba, un pueblo netamente agroindustrial. Entre risas, recordó que el portal comenzó como un hobby y se definió a sí mismo como un “sapo de otro pozo”. El joven proyecta un futuro en el que la inteligencia artificial complemente al agente inmobiliario, automatizando tareas y detectando oportunidades sin reemplazar la decisión humana.