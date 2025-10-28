El fútbol femenino llegará al popular videojuego Football Manager

El popular videojuego Football Manager tendrá como gran novedad la inclusión de varios campeonatos de mujeres, en una nueva demostración del auge que está viviendo el fútbol femenino.

«Llevamos trabajando en ello desde hace mucho tiempo», declaró Tina Keech, responsable de la creación de la base de datos de esta nueva edición del videojuego.

Esta vez, los equipos podrán controlar equipos de 14 ligas internacionales, entre ellas las potentes Women’s Super League (Inglaterra), la NWSL (EEUU) y la Liga de Campeones de la UEFA.

Keech admitió que algunos usuarios del Football Manager han hecho críticas sexistas a propósito de esta evolución, pero «la mayoría ha tenido una actitud positiva».

Según la compañía británica de programación Sports Interactive, el 96% de los usuarios del Football Manager, que llega a su 26ª edición, son hombres.

Con esta nueva versión, Keech espera atraer a más usuarias de la misma manera que el fútbol femenino llega cada vez a más espectadores, como quedó demostrado en el último Mundial (2023) o la pasada Eurocopa (2025), donde se batieron récords de asistencia.

«Se trata de una mejora del juego y hace que sea una gran experiencia, una experiencia diferente», argumenta Keech.

«Football Manager 26» mantendrá los equipos masculinos habituales, pero añadirá 14 campeonatos femeninos.

El principal competidor de este juego, el modo carrera de EA Sports FC (el antiguo FIFA), ya introdujo equipos femeninos el año pasado, aunque ya hace más de 10 años que los usuarios pueden jugar con las estrellas femeninas del balón en partidos, el modo principal del videojuego.

En 2015, el director general de EA Sports, Peter Moore, se mostró «muy apenado por las fuertes críticas misóginas» recibidas tras la inclusión de las mujeres. «Nos merecemos algo mejor», reclamó.

