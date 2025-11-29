Entrevista a Mauro Vilches, creador de contenidos de Roca: “No me considero influencer”

Mauro Vilches, nacido en Roca, lleva casi una década desarrollando contenidos que combinan técnica, estética y autenticidad. Formado en cine y televisión, destaca el vínculo con la comunidad que construyó desde sus primeras publicaciones. Sus inicios, los desafíos de crecer profesionalmente y las tendencias que, según él, marcarán el futuro de las redes sociales.

PREGUNTA: ¿Qué plataformas son imprescindibles para tus contenidos?

RESPUESTA: Yo estudié cine y televisión, así que a la hora de poder hacer algo más complejo, siempre elijo Premiere, que es una de las mejores opciones para editar video en alta calidad cuando trabajo con cámara o algo por el estilo. Y, obviamente, hoy en día para redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, los Reels son mucho más fáciles de hacer y ahora los puedes exportar en 4K en CapCut. Así que son como mis dos opciones favoritas. Y para diseño de foto, también elijo Photoshop, pero ahora estoy usando mucho Canva Pro, que está bastante copado. Trabajo con algunos diseñadores que tienen sus propias plantillas en Canva. Eso es lo que más estoy eligiendo últimamente.

P: ¿Cómo te impacta la IA en este momento?

R: La verdad es que uso bastante la inteligencia artificial; me encantan las redes sociales. Hace nueve años que me dedico oficialmente a este rubro, y en ese momento ni existía la palabra “creador de contenido”. Yo hacía videos y fotos porque era parte de mis estudios, pero también porque siempre me gustó. En Córdoba y en todos los lugares donde estuve, siempre traté de ponerle mi arte a las redes. La IA la uso bastante como herramienta. Creo que las herramientas de edición o las nuevas que van apareciendo tienen que ser aliadas: hay que amigarse con ellas, ver qué ofrecen y cómo podés utilizarlas. Para mí es una herramienta de trabajo más.

P: Y sos de Roca… ¿Cuáles son los desafíos respecto de una ciudad más grande?

R: Soy de Roca: nací y me crié acá. Después me fui un tiempo a Bahía Blanca y más tarde estuve varios años en Córdoba. Empecé estudiando en el IUPA, pero surgió la posibilidad de irme a Córdoba, donde estaba la carrera de Cine y TV. Acá existía Cinematografía en Nuevos Medios, pero era un profesorado. Entonces dije: “¿Por qué no irme a Córdoba?”. Y fue la mejor decisión. Córdoba es mi segunda casa: tengo amigos y todavía mantengo muchos vínculos allá. Volví a Roca en plena pandemia. La primera semana tuve que regresar por cuestiones familiares y me agarró todo ese contexto, así que me quedé. Siempre cuento esta experiencia porque, de chico, para mí irme de Roca era un escape. Tenía esa idea —como muchos— de terminar el secundario e irme a otro lado, con la fantasía de que en la propia ciudad no podés crecer. Irme me sirvió para tomar herramientas, aprender más, trabajar con diseñadores y conocer a mucha gente. Soy muy extrovertido y me encanta charlar, así que siempre fui generando contactos en eventos, y eso me abrió puertas en todas partes. Cuando volví, Roca me abrazó de una manera increíble. Uno de los desafíos que tuve —ya hace nueve años que trabajo de esto— fue lograr que la gente confiara en las redes sociales. Antes era raro que alguien quisiera pagar por un video. Si se lo proponías a un dueño de empresa o comercio, te miraban como diciendo: “¿Para qué?”. Hoy es al revés: ellos te buscan. Se aggiornaron y entienden que las redes son el portal, la vidriera del negocio. Siempre digo que son un aliado. Igual, la primera ciudad que realmente me dio mucho trabajo fue Neuquén. Neuquén Capital fue la primera que confió en mi laburo y me dijo: “Mauro, venite para acá”. Hubo un año en el que viajaba todos los días porque tenía trabajo diario allá.

P: ¿Cómo haces para generar comunidad y qué importancia le das a eso?

R: Yo creo que la comunidad siempre la formé desde el trabajo y desde mostrarme tal cual soy. Antes era de hacer más “vivos”, hablaba mucho más con la gente; ahora estoy un poco más grande —siempre digo que estoy más viejo—, pero gracias a Dios la gente me sigue eligiendo. Siempre fui yo: reírme, mostrar un poco el detrás de escena. Soy fanático del backstage, así que siempre fui contando todo. Ahora en Instagram tengo muchas cosas archivadas, pero antes, incluso cuando estaba en Córdoba o Buenos Aires, hacía mucho más contenido conmigo mismo. Por eso no me considero influencer ni me gusta que me pongan esa etiqueta. Me siento más creador de contenido, creador digital. En ese rubro me siento muy cómodo, aunque mucha gente me dice que los influencié a comprarse algo, a viajar a tal lugar o a comer en tal otro. Y eso también es un mimo que me gusta.

P: En cuanto a tendencias, ¿qué ves a futuro?

R: Como estoy hace nueve años en esto, fui viendo todos los cambios que hubo en Instagram y en las distintas plataformas. En su momento, TikTok era musical.ly, imaginate; yo ya lo usaba antes de que cambiara. Las plataformas fueron evolucionando y, en mi caso, Instagram siempre fue mi aliado: es donde más cómodo me sentí. Aunque al principio me hice conocido en Facebook, donde tenía muchos seguidores, porque tengo 31 años y cuando yo iba al secundario era todo Facebook; casi nadie usaba Instagram. Tuve todas las redes posibles. Tuve Fotolog, MetroFlog… siempre me gustaron las redes sociales, siempre me gustó sacar fotos y que me saquen fotos. Después pasé mi comunidad de Facebook a Instagram; de ahí a musical.ly; luego a TikTok. En Twitter también fui viral varias veces, pero después lo cerré porque me parece una cloaca. A futuro, creo que lo importante es abrazar los nuevos contenidos, los nuevos creadores y mantenerse siempre en tendencia. A mí me gusta mucho la moda, y trato de entender que todo es cíclico: es como una rueda. Un día estás arriba, otro día al costado, otro día abajo. Y así, siempre girando para el mismo lado. Si realmente te gusta lo que hacés, hay que meterle: sumarse a la IA, a plataformas nuevas que sabés que te van a hacer evolucionar. Yo nunca dejo de estudiar. Hasta el año pasado seguí haciendo cursos, y siempre me meto en lo nuevo que aparece porque es lo que me encanta y lo que me apasiona hacer.

* Durante la charla, Mauro recomendó confiar en el proceso y aprender siempre, sin dejarse influir por las opiniones ajenas. Explicó que, a diferencia de un influencer o creador UGC que solo aparece frente a cámara, él se involucra en toda la producción y dirección del contenido para lograr un resultado perfecto.