Una plataforma nacida en una hackathon promete cambiar la gestión gastronómica

Dos hermanos de Centenario ganaron una hackathon auspiciada por empresas como Amazon y ElevenLabs, gracias a Dishboard, una plataforma que usa IA para ayudar a los locales gastronómicos a interpretar reseñas, entender cómo los perciben sus clientes y mejorar su servicio para aumentar ventas. Entrevista a Matías, parte del equipo.

PREGUNTA: ¿En qué momento se les ocurrió aplicar IA al mundo gastronómico?

RESPUESTA: En la competencia Vibe a Startup la idea era aplicar inteligencia artificial para crear una startup. Muchos equipos eligieron educación o salud, y nosotros no queríamos hacer “otra cosa del montón”. Entonces empezamos a pensar en distintas industrias. Una de las que apareció fue la gastronómica, y nos pusimos a analizar qué problemas puede tener alguien que trabaja en gastronomía. Creo que ese fue el principal punto —si querés que sea sincero— por el que ganamos la competencia: identificar muy bien un problema y hacer algo útil. Nos dimos cuenta de que, como consumidores, todo el tiempo estamos tratando de decidir dónde salir a comer. Esa decisión la tomamos muchas veces online: por la recomendación de alguien, un comentario, un TikTok o las reviews de Google Maps. Esa información es supervaliosa, sobre todo para el dueño del restaurante, porque le permite ver qué se dice de él. Pero creemos que todavía no está profesionalizado como parte de un círculo virtuoso para mejorar el restaurante. Si vos sabés lo que tus clientes dicen de vos en internet, y a la vez escuchás esas críticas y mejorás lo que te señalan, eso hace que suban las reviews, mejore tu reputación y más clientes te elijan. Nos pareció una manera práctica de nuclear toda esa información en una sola plataforma. Así nació Dishboard, que además da recomendaciones para mejorar. No es lo mismo que alguien te diga una vez “las empanadas de carne son muy saladas”, porque tal vez lo sean solo para esa persona. Si no es algo que se repite, no necesariamente es algo que tengas que cambiar. Todo eso lo toma en consideración la plataforma.

P: ¿Qué distingue la herramienta de otra gestión gastronómica?

R: La verdad es que esto solamente existe en Estados Unidos, y allá está mucho más profesionalizado, sobre todo en la parte de cómo cobrar y demás. Pero no hay algo así tal cual. De hecho, si bien la inteligencia artificial es una industria que existe hace muchos años, su aplicación en negocios cotidianos es algo que recién ahora se está empezando a hacer. Entonces, esto es una apuesta al futuro: poder bajar una tecnología que promete un montón a algo cotidiano. Hoy, ¿cómo se soluciona ese problema? El dueño del restaurante tiene que ponerse a leer o a “googlear”, pero eso no escala. Pensá que hay restaurantes —en Neuquén o incluso en Buenos Aires— que reciben cientos de reviews o comentarios por semana. No podés tener a alguien encargado 24 horas de gestionar esa percepción del público.

P: ¿Ya probaron la aplicación con restaurantes en locales reales?

R: Ya llegamos a los 20 clientes. Empezamos trabajando con los primeros cinco, que eran los de más confianza: amigos, familiares, gente cercana que tiene locales gastronómicos. Con ellos fuimos iterando muchísimo la aplicación. Algo que aprendimos es que, como nosotros venimos del lado más técnico, tenemos la tendencia a querer “contar cómo se hace la salchicha”, ¿viste? Pero en realidad a la gente no le interesa eso, e incluso puede ser perjudicial. Lo que quieren es que les digas qué hacer. Entonces, creo que hubo dos aprendizajes importantes: ser más visuales en la aplicación y poder mostrar de un pantallazo los aprendizajes y qué acciones tomar.

P: ¿Qué imaginan para el futuro? ¿Cuáles son las expectativas?

R: Hoy por hoy estamos integrados con Google Maps y TripAdvisor, que es una red muy usada por turistas y extranjeros. La idea es sumar otras plataformas, como Rappi o PedidosYa, porque ahí también hay muchísima información. Además, estamos contemplando integrar TikTok e Instagram. Si bien hay influencers que hacen contenido sobre restaurantes o lugares para merendar o lo que sea, la información no queda solo en esos videos: también está en los comentarios de la gente sobre cada restaurante. Entonces, el plan es seguir integrando fuentes de información y seguir mejorando la manera en que mostramos esa información. Creo que esos son los dos grandes ejes.

P: La app fue diseñada con tu hermano y se llevan 10 años de diferencia…

R: Mi hermano y yo nos llevamos diez años; los dos somos de Neuquén, de Centenario. Él tiene un perfil supertécnico desde muy chico. Yo veía que tenía mucho interés por resolver cosas, como si fueran rompecabezas —no los típicos, sino rompecabezas virtuales— y que le encantaba entender la lógica detrás. Desde los doce años lo fui incentivando a aprender a programar, usando juegos y haciendo proyectos que a él le interesaban en la computadora. Y hoy, bueno, este año se vino a vivir a Buenos Aires para estudiar. Sigue a full con informática y programación, de manera autodidacta. Nos anotamos a la hackathon como una actividad de hermanos, para ver si podíamos hacer algo juntos. La verdad es que nos salió excelente. No lo buscábamos; simplemente queríamos compartir algo. Yo estoy muy metido en el mundo emprendedor y en el de la inteligencia artificial, así que era encontrar un punto en común y pasar un fin de semana juntos. Fueron doce horas —un poco más, entre presentaciones y los premios— pasando todo el día haciendo algo que compartimos.

De izquierda a derecha: Matías y Tomás Goya, fundadores, y Gianluca Larraya, cofundador de Dishboard.

* Matías Goya, de 28 años y parte del equipo de xAI, destacó que los restaurantes que escuchan a sus clientes “son los que más crecen”. Por su parte, Tomás, de 18, es autodidacta en programación desde los 12. El proyecto fue elegido por unanimidad y premiado en dólares. Actualmente, Dishboard tiene 20 restaurantes en lista de espera y planea su versión beta.