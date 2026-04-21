Estos son los celulares que dejarán de tener WhatsApp: la lista completa
Este año, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares. Cuáles son, por qué ocurre y qué podés hacer para no perder tus chats.
Cada cierto tiempo, Meta Platforms actualiza los requisitos de WhatsApp para mejorar la seguridad y el rendimiento. Eso implica que algunos celulares más antiguos dejan de ser compatibles con la app.
Este año 2026, esta medida volverá a impactar en miles de usuarios en Argentina y el mundo, especialmente en dispositivos con sistemas operativos desactualizados.
Qué celulares dejarán de tener WhatsApp este 2026
La app dejará de funcionar en equipos que no puedan actualizarse a versiones más recientes de sistemas como Android o iOS.
Entre los modelos que podrían quedar sin soporte se encuentran:
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
Motorola
- Moto G (1ª generación)
- Moto E (2014)
- Razr HD
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
En general, todos los dispositivos que queden por debajo de Android 5.0 o iOS 12 comenzarán a perder compatibilidad.
Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares
El motivo principal es técnico: WhatsApp incorpora nuevas funciones y sistemas de seguridad que los dispositivos antiguos no pueden soportar.
Entre los cambios más importantes:
- Nuevos protocolos de seguridad
- Mejoras en llamadas y videollamadas
- Integración con inteligencia artificial
- Mayor protección de datos
Mantener soporte para equipos viejos limita estas actualizaciones.
Qué podés hacer si tu celular está en la lista
Si tu dispositivo aparece entre los afectados, tenés algunas alternativas:
- Actualizar el sistema operativo, si todavía es posible
- Cambiar de celular por uno compatible
- Hacer una copia de seguridad de tus chats
Para no perder información, es clave usar Google Drive o iCloud antes de que la app deje de funcionar.
Cómo saber si tu celular es compatible
Podés verificarlo en pocos pasos:
- Ir a “Configuración”
- Entrar en “Acerca del teléfono”
- Revisar la versión de sistema operativo
Si está por debajo de los requisitos mínimos, es probable que WhatsApp deje de funcionar pronto.
Un cambio que impacta a millones de usuarios
Aunque muchos de estos modelos ya tienen varios años, todavía siguen en uso. Por eso, cada actualización genera dudas y preocupación entre los usuarios.
La recomendación es anticiparse: revisar el equipo, hacer backup y evaluar opciones antes de quedarse sin acceso a una de las apps más usadas del mundo.
Si tu celular está en la lista, el cambio puede llegar antes de lo que pensás. Revisarlo ahora puede evitar que pierdas chats, fotos y contactos de un día para el otro.
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