Estos son los celulares que dejarán de tener WhatsApp: la lista completa

Cada cierto tiempo, Meta Platforms actualiza los requisitos de WhatsApp para mejorar la seguridad y el rendimiento. Eso implica que algunos celulares más antiguos dejan de ser compatibles con la app.

Este año 2026, esta medida volverá a impactar en miles de usuarios en Argentina y el mundo, especialmente en dispositivos con sistemas operativos desactualizados.

Qué celulares dejarán de tener WhatsApp este 2026

La app dejará de funcionar en equipos que no puedan actualizarse a versiones más recientes de sistemas como Android o iOS.

Entre los modelos que podrían quedar sin soporte se encuentran:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª generación)

Moto E (2014)

Razr HD

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

En general, todos los dispositivos que queden por debajo de Android 5.0 o iOS 12 comenzarán a perder compatibilidad.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

El motivo principal es técnico: WhatsApp incorpora nuevas funciones y sistemas de seguridad que los dispositivos antiguos no pueden soportar.

Entre los cambios más importantes:

Nuevos protocolos de seguridad

Mejoras en llamadas y videollamadas

Integración con inteligencia artificial

Mayor protección de datos

Mantener soporte para equipos viejos limita estas actualizaciones.

Qué podés hacer si tu celular está en la lista

Si tu dispositivo aparece entre los afectados, tenés algunas alternativas:

Actualizar el sistema operativo , si todavía es posible

, si todavía es posible Cambiar de celular por uno compatible

por uno compatible Hacer una copia de seguridad de tus chats

Para no perder información, es clave usar Google Drive o iCloud antes de que la app deje de funcionar.

Cómo saber si tu celular es compatible

Podés verificarlo en pocos pasos:

Ir a “Configuración” Entrar en “Acerca del teléfono” Revisar la versión de sistema operativo

Si está por debajo de los requisitos mínimos, es probable que WhatsApp deje de funcionar pronto.

Un cambio que impacta a millones de usuarios

Aunque muchos de estos modelos ya tienen varios años, todavía siguen en uso. Por eso, cada actualización genera dudas y preocupación entre los usuarios.

La recomendación es anticiparse: revisar el equipo, hacer backup y evaluar opciones antes de quedarse sin acceso a una de las apps más usadas del mundo.



Si tu celular está en la lista, el cambio puede llegar antes de lo que pensás. Revisarlo ahora puede evitar que pierdas chats, fotos y contactos de un día para el otro.