Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar fallas en el celular 

El almacenamiento en los celulares es un problema debido a que cuando está en el límite influye directamente en el rendimiento del teléfono. Aplicaciones como las redes sociales ocupan mucho espacio, sobre todo WhatsApp que almacena todo tipo de datos.

Acceder a la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar problemas en tu celular parece una tarea difícil, sin embargo, solo debes ingresar a los ajustes de la aplicación y seleccionar el apartado de almacenamiento y datos.

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Abrir WhatsApp.

Ir a ‘Ajustes’.

Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’.

Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’.

Seleccionar los elementos que se deseen eliminar.

Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso.

Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp puede ocupar una cantidad considerable de espacio en el teléfono debido a la acumulación de archivos que se generan y reciben diariamente. Imágenes, videos, mensajes de voz, documentos y stickers enviados en chats individuales o grupales se almacenan de forma automática en la memoria interna del dispositivo, lo que incrementa el uso de almacenamiento con el paso del tiempo.

Las conversaciones grupales suelen ser una de las principales fuentes de consumo, ya que en estos espacios se comparten archivos multimedia de manera constante. Además, los videos y fotos de alta resolución ocupan más espacio que los mensajes de texto, acelerando la saturación del almacenamiento disponible.

Otra razón es la duplicación de contenidos: al reenviar archivos o descargarlos varias veces, se crean copias innecesarias que aumentan el peso de la aplicación.

El respaldo automático en la nube también puede ocupar espacio temporal si el dispositivo guarda copias locales antes de sincronizarlas.

La falta de gestión periódica, como eliminar chats antiguos y limpiar la papelera de archivos, contribuye a que el espacio ocupado por WhatsApp crezca de forma significativa.

Por eso, revisar y administrar estos contenidos de manera regular resulta fundamental para mantener el teléfono funcionando correctamente y evitar problemas de almacenamiento.