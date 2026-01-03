Gaming Web3: América Latina pasó de promesa a protagonista en solo tres años

Sudamérica acelera en el gaming Web3 y ya es uno de los nuevos motores globales.

El gaming Web3 atraviesa una etapa de redefinición a nivel global y América Latina comienza a ocupar un lugar protagónico en ese proceso. Tras años marcados por la especulación y la volatilidad, el sector inicia un ciclo de maduración en el que pesan cada vez más la calidad de los juegos, los modelos de negocio sostenibles y la infraestructura tecnológica. En ese escenario, países latinoamericanos emergen como líderes regionales, impulsados por talento local, comunidades activas y un ecosistema digital en plena expansión.

Brasil, Argentina y Colombia lideran el exponencial crecimiento del ecosistema profesional del gaming Web3 en Sudamérica, catapultado en apenas tres años. Haber multiplicado su participación, al pasar del 1,4% en 2022 al 11,9% en 2025, constituye un explosivo avance regional que se da en paralelo con una transformación profunda del mercado: el gaming Web3 comienza a dejar atrás la etapa de especulación para enfocarse en producto, monetización real y expansión sostenible.

El crecimiento está impulsado por el lanzamiento de juegos de calidad (29,5%), modelos de negocio reales y recurrentes (27,5%) y una mejor infraestructura de pagos. Casi el 66% de los profesionales del sector se declara optimista, marcando el inicio de un ciclo de expansión más ordenado y sostenible.

“El crecimiento explosivo de Latinoamérica que refleja este reporte confirma algo que venimos construyendo hace años: Latam dejó de ser un mercado periférico para convertirse en uno de los nuevos motores del gaming Web3 global”, afirmó Mariano Rubinstein, Board Member de la Blockchain Game Alliance y cofundador y CEO de Sura Gaming & Sura Ventures.

“Hoy tenemos talento, comunidad, costos competitivos y capacidad de ejecución. Con modelos más maduros, pagos vía stablecoins y uso intensivo de IA, la región está preparada para escalar proyectos con alcance internacional”, sostuvo.

En Argentina, el gaming es un sector en gran crecimiento, con más de 26 millones de jugadores —el 56% de la población— y una industria que genera miles de millones, impulsada por el mobile gaming y los esports, aunque enfrenta desafíos como la inestabilidad económica, los altos costos y las trabas para la importación y los pagos.

Digitalización

En este contexto, Argentina se consolida como uno de los países más digitalizados de América Latina, con más del 90% de su población conectada a internet y una mayoría que accede a la red a través de dispositivos móviles. Esta conectividad masiva está redefiniendo múltiples industrias, entre ellas el entretenimiento y el juego en línea, cuyos formatos interactivos, multiplataforma y móviles se expanden rápidamente gracias a la infraestructura de banda ancha, los pagos digitales y el creciente interés por experiencias tecnológicas seguras y convenientes.

De acuerdo con el State of the Industry Report 2025 de la Blockchain Game Alliance (BGA), los principales motores de crecimiento ya no están ligados al precio de los tokens. Este cambio favorece directamente a regiones como América Latina, donde las ventajas competitivas no se apoyan en la especulación financiera, sino en la escala de usuarios, la construcción de comunidades y la eficiencia operativa. La región aparece especialmente bien posicionada por su volumen de usuarios, talento técnico, costos competitivos y capacidad de desarrollo de comunidades, mientras que la maduración tecnológica se consolida como otro de los pilares de esta nueva etapa.

El avance del gaming Web3 en Sudamérica refleja, así, un cambio de paradigma: la región deja de ser un mercado experimental para convertirse en un actor estratégico dentro de la industria global. Con una base de usuarios en crecimiento, profesionales optimistas y un foco cada vez mayor en productos sólidos y monetización real, América Latina se posiciona para capitalizar esta fase de consolidación.

En particular, Argentina combina un alto nivel de digitalización con una comunidad gamer masiva, lo que la coloca en una posición privilegiada para escalar proyectos de alcance internacional, siempre que logre sortear los desafíos estructurales que aún persisten.

La nueva infraestructura

En 2024, las stablecoins procesaron USD 27,6 billones en pagos, superando el volumen combinado de Visa y Mastercard y consolidándose como una infraestructura clave para la monetización global de jugadores, en particular en mercados con alta fricción bancaria como América Latina.

En paralelo, la inteligencia artificial ya atraviesa la operación cotidiana del gaming Web3: desde marketing automatizado y generación de contenidos hasta chatbots comunitarios, NPCs dinámicos y personalización del gameplay. De hecho, el 45,7% de los actores del sector identifica a la IA como un habilitador central del crecimiento futuro.

En este contexto, Sura Gaming emerge como uno de los principales impulsores del ecosistema regional, combinando gestión de comunidades, user acquisition, distribución para estudios internacionales e inversión en proyectos locales, junto con la integración de pagos en stablecoins y soluciones basadas en IA para escalar activaciones, contenidos y atención a usuarios.

NA