IA y soluciones IT desde El Cholar: emprender pese a los desafíos

Emprender es complejo. Emprender tecnológicamente, en este contexto, es todo un desafío. Eso lo tiene muy en claro Gustavo Fuentes de El Cholar, una pequeña localidad de Neuquén. Es creador de V.O.S., una firma que ofrece soluciones IT e inteligencia artificial a clientes argentinos y extranjeros. “Lo que más sorprende, cuando lo cuento, no es lo que hago, sino desde dónde lo hago: un pequeño pueblo de 1600 personas, donde es habitual que la luz se corte dos veces al día, el internet dependa de antenas Starlink y la infraestructura es casi inexistente”, enumeró en una amena charla con RÍO NEGRO.

Se puso en contacto con este medio por “culpa” de su pareja, que lo convenció para que cuente su historia. “Cuando la luz se va, uso baterías de auto y focos recargables. Cuando el internet falla, busco alternativas con antenas caseras. Cuando no hay repuestos, improvisamos soluciones porque cuando hay pasión y propósito, los obstáculos se convierten en escalones”, redactó en el mail de presentación. Y tenía razón.

“Con esfuerzo logré que mi emprendimiento de IA llegue a países lejanos y dedicarme a lo que amo, aunque a veces tenga que trabajar a la luz de un velador. Esta no es solo mi historia, es la de todos los que eligen creer que se puede, incluso cuando las condiciones gritan lo contrario. Quiero inspirar a otros a no rendirse, pero también exigir que nadie debería tener que luchar tanto por lo básico. El talento argentino no necesita migajas, sino oportunidades reales”, escribió en aquella oportunidad. “Si quieren contar cómo la innovación florece en el lugar más inesperado, estoy aquí para compartirlo”, expuso. A continuación, el repaso de la conversación con Gustavo, que también es profesor de informática.

Pregunta: Inicialmente, quiero que me comentes sobre el emprendimiento…

Respuesta: Hace unos años empecé con V.O.S. Por sus siglas en inglés significaría, básicamente, Soluciones Virtuales Organizadas, con la idea de asistir a empresas e instituciones. Brindamos todo lo que es sitio web, hosting, e-mail y distintas tecnologías. Lo importante ahora es que lo hacemos con inteligencia artificial, lo cual es muy moderno y agiliza el servicio. Estamos en plena cordillera y obviamente se dificulta la conectividad, y la electricidad, así que te podrás imaginar las complicaciones. El motor de todo esto son las raíces. Estoy viviendo en El Cholar desde los 14 años. Venía con mis abuelos y a los 20 me quedé directamente viviendo. Estudié informática, dicté clases como profesor en la localidad y como me apasionaba fui avanzando con el hobby por fuera de mi horario laboral. Después de un tiempo se fueron sumando los clientes y actualmente me dedico full time a esto. Gracias a dios registré la marca y tenemos sitio web. Trabajamos con dos clientes importantes y varios trabajos chiquitos, con distintos emprendedores de Argentina. También tenemos pequeños clientes en otras partes del mundo como Bélgica o Estados Unidos. Es muy reconfortante ver como algo tan pequeño, que uno simplemente soñaba, se fue llevando a cabo. Igualmente, no todo es color de rosa. Hay días que por cortes programados me tengo que levantar a las cuatro de la mañana. Esto es todo un desafío. Es lindo contarlo y al mismo tiempo ver también cómo se presenta la oportunidad para crecer, pero con todos los obstáculos que conlleva.

P: ¿Hace cuánto estás con el proyecto? ¿Trabajas con un equipo detrás?

R: Básicamente, hace 14 años, desde el 2012. Registré la marca y empecé de manera autónoma, independiente, los últimos siete años. Tengo mis hermanos que me ayudan, ellos están estudiando en Buenos Aires. También tengo a mi hermanita que está estudiando Periodismo en Córdoba. Ellos me dan una mano. He contratado también a algunas personas que me han ayudado part-time, es decir, a medio tiempo desde otros lugares. Actualmente, estamos trabajando con una importadora grande de Río Negro, que trabajan multi-rubro, viajan personalmente a China y Japón y yo los ayudo a vender de manera más ágil la mercadería a través de un programa con inteligencia artificial. Tenemos otro cliente importante en Bahía Blanca, con él trabajamos el sitio web y el catálogo para que se vea de manera dinámica, algo similar a lo que ocurre con Amazon o Mercado Libre.

P: Está muy piola la historia… ¿Qué te gustaría resaltar del emprendimiento?

R: Mi historia me encontró como en un bache. Muchas veces uno no cree en su proyecto, en que su sueño se puede llegar a materializar. Uno lo ve todo como muy abstracto en el momento. La idea surgió de mi familia que me insistió para que se conozca el detrás de escena del emprendimiento. Mi mensaje es que con el esfuerzo todo se puede lograr, inclusive en ambientes hostiles. Si alguien tiene alguna oportunidad, algún sueño, alguna voluntad de crear algo, que le dé para adelante, porque ese motorcito va a ser más fuerte que cualquier otra cosa.