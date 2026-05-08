La tienda oficial Apple cumplió un año en Neuquén y destacó que la ciudad tiene uno de los tickets de compra más altos del país

A un año de su desembarco en Neuquén, MacStation asegura haber consolidado una de las plazas más fuertes de la marca en Argentina. La tienda, ubicada en el Alto Comahue Shopping, celebró su aniversario con números que sorprendieron incluso dentro de la propia empresa y con la llegada de nuevos dispositivos que buscan ampliar el acceso al ecosistema Apple.

“Todos los estudios que habíamos hecho se confirmaron y la plaza recibió muy bien a la marca”, destacó Ricardo Macri, gerente general de MacStation, durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

Según explicó, Neuquén mostró rápidamente un comportamiento de consumo por encima de otras ciudades del país. “Es una de las tiendas que tiene el ticket promedio más alto dentro de toda la compañía. Evidentemente el poder de compra de la ciudad está arriba de la media”, sostuvo.

El directivo remarcó además que el tipo de compra también marca una diferencia respecto de otras sucursales. “Cuando compran teléfonos o computadoras, no van por la gama de entrada. Buscan dispositivos de mejores prestaciones”, afirmó.

Macri aseguró que el posicionamiento de la tienda en la región fue muy veloz. “La curva de crecimiento y conocimiento se dio en apenas 50 días. No nos había pasado en otras locaciones”, señaló.

La compañía considera que la apertura de una tienda oficial Apple en la Patagonia cubrió una necesidad que existía desde hacía años. “La necesidad estaba muy latente”, resumió.

La llegada de la MacBook Neo y el iPhone 17e

El aniversario de MacStation en Neuquén coincide además con el lanzamiento de dos productos importantes dentro del ecosistema Apple: la nueva MacBook Neo y el iPhone 17e.

Desde la empresa explicaron que ambos equipos buscan acercar la marca a nuevos usuarios y derribar una de las barreras históricas: el precio de ingreso al universo Apple.

“Este modelo derrumba bastante la barrera de precio que antes existía para entrar al ecosistema Apple”, explicó Silvana Niglia, gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation, al referirse a la nueva MacBook Neo.

Ricardo Macri en diálogo con RÍO NEGRO.

La notebook inaugura una categoría intermedia dentro de la línea MacBook y apunta especialmente a quienes buscan portabilidad, buena autonomía y un rendimiento sostenido en el tiempo.

“Es un producto diseñado para ser liviano, cómodo para trabajar y que mantenga las mismas sensaciones de uso incluso después de varios años”, explicaron desde la firma.

La MacBook Neo llega en dos versiones:

MacBook Neo 256 GB: $1.449.990

MacBook Neo 512 GB: $1.699.990

En paralelo, Apple presentó el nuevo iPhone 17e, una línea orientada especialmente al segmento empresarial y corporativo.

“Es un equipo muy estable, funcional y con un precio competitivo”, señaló Niglia.

El dispositivo busca posicionarse como una alternativa para empresas y usuarios que priorizan rendimiento, estabilidad y facilidad de uso, manteniendo el respaldo y la experiencia Apple.

Ricardo Macri, gerente general y Silvana Niglia, gerenta de marketing y comunicación de MacStation.-

El nuevo iPhone 17e de 256 GB tiene un precio de $1.649.990 y financiación de hasta tres cuotas sin interés.

Beneficios especiales y crecimiento en la Patagonia

En el marco del aniversario y del próximo Hot Sale, MacStation anunció promociones especiales tanto en tiendas físicas como online. Entre ellas se destacan hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados y hasta nueve cuotas sin interés para reparaciones de iPhone.

Además de los productos, desde la empresa remarcaron que uno de los grandes diferenciales de una tienda oficial Apple es la experiencia integral.

“Una tienda oficial es mucho más que el diseño del local. Hay capacitaciones constantes, soporte técnico especializado y estándares que se mantienen iguales en cualquier parte del mundo”, explicaron.