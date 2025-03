Los agitados días de Meta: un incómodo libro, una nueva demanda y las novedades con su IA

La última semana de Meta resultó ser bastante turbulenta. El gigante tecnológico se vio envuelto en algunas polémicas en los últimos días y, obviamente, lo que sucede con esta corporación no pasa desapercibido en el mundo tecnológico.

En primer lugar, un incómodo libro en su contra se encuentra entre las obras más vendidas de Estados Unidos. Paralelamente, autores y editores franceses demandaron a la matriz de Facebook por violación de los derechos de autor: la acusan de entrenar a su modelo de IA con contenido protegido. Pese a esto, la empresa bajo el mando del controvertido Mark Zuckerberg- ahora también cercano a Donald Trump- lanzó su asistente de inteligencia artificial en la Unión Europea, el famoso círculo azul, que por estos lados continúa provocando más preguntas que certezas. Repasamos a continuación cómo fueron los últimos días de la corporación.

Meta y un texto explosivo

Un incómodo libro sobre Meta encabezó la lista de los más vendidos del diario The New York Times en Estados Unidos. La obra también se encuentra en el top five en Amazon. En «Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism» («Gente descuidada: Una historia con moraleja sobre poder, avaricia e idealismo perdido») la autora Sarah Wynn-Williams detalló su trabajo en el gigante tecnológico entre 2011 y 2017 y allí hizo dos grandes acusaciones.

Por un lado, incluyó denuncias de acoso por parte de Joel Kaplan, un aliado de Trump que este año asumió la dirección del equipo de asuntos globales de Meta. Por el otro, mencionó que la compañía- conocida en ese entonces como Facebook- coqueteaba con la posibilidad de desembarcar en el mercado chino con concesiones sobre la privacidad de sus usuarios.

Como no podía ser de otra manera, Meta llevó el caso a la Justicia, alegando que el libro viola un contrato de no desprestigio firmado por la autora cuando trabajaba para la compañía y con eso logró que Wynn-Williams no pudiera promocionar el texto.

Meta y la violación de derechos

Como si fuera poco, días atrás, autores y editores franceses demandaron a la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. El reclamo sostiene que hubo una violación de los derechos de autor porque se usaron obras protegidas para entrenar el modelo de inteligencia artificial generativa que posee la empresa.

El gigante tecnológico estadounidense utiliza «de forma masiva obras protegidas por derechos, y sin autorización de sus autores y editores», denunciaron diversos gremios, que constataron «la presencia de numerosas obras publicadas por miembros del Sindicato Nacional de la Edición entre los corpus de datos utilizados por Meta».

El objetivo de la demanda es proteger al sector «de los peligros de la IA, que saquea sus obras y el patrimonio cultural para entrenarse y producir ‘libros falsos’ que entran en competencia con los auténticos libros de autor», afirmaron los involucrados.

Desembarco de Meta AI en la UE

Por último, esta semana, Meta lanzó su controvertido asistente de IA en la Unión Europea. El gigante estadounidense lanzó Meta AI y lo ofrecerá progresivamente en sus distintas plataformas, un año después de su lanzamiento en Estados Unidos. «Nos llevó más tiempo de lo previsto implementar nuestra tecnología de IA en Europa, ya que seguimos navegando en un sistema regulador europeo complejo, pero estamos felices de haberlo logrado finalmente», dijo la empresa.

Presentado en Estados Unidos en septiembre de 2023 y luego generalizado en abril de 2024 en todas las aplicaciones del grupo, Meta AI es una herramienta de IA generativa que responde a las preguntas de los usuarios generando textos e imágenes, como ChatGPT de OpenAI. Con este tipo de ayuda, el usuario puede «profundizar en temas de actualidad u obtener ayuda para un tutorial», así como planificar un viaje, explicó la empresa. Recordemos que por estos lados, el ya famoso botón azul sigue generando dudas y muchos buscan reducir su presencia en las distintas aplicaciones.