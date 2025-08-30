Mayores controles a las Big Tech: Brasil está cada vez más cerca de regular las redes sociales

Brasil aprobó esta semana una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales. La medida busca proteger a los niños y adolescentes en redes sociales. El proyecto vio luz verde del Senado una semana después de ser aprobado en Diputados. Ahora pasará a manos del presidente Lula da Silva y entraría en vigencia el próximo año.

Aunque hay un amplio consenso sobre la protección infantil, la regulación de las redes sociales es un asunto muy delicado en Brasil: el gobierno de Lula defiende mayores controles a las “Big Tech”, pero la oposición, en sintonía con lo que plantea Estados Unidos, denuncia intentos de “censurar” las plataformas.

La votación de la norma— apoyada por amplias mayorías en las dos cámaras— se dio luego de un escándalo por presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influencer que difundía en Instagram contenidos con menores y eso generó una gran indignación en la opinión pública.

Las obligaciones

La ley aprobada obliga a las plataformas a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual, y notificar a las autoridades brasileñas. Las plataformas también deberán vincular las cuentas de usuarios menores de 16 años a las de sus padres, quienes podrán controlar la actividad de sus hijos en las redes.

El texto además obliga a las empresas a instaurar controles más estrictos sobre la edad de los usuarios. Paralelamente, se rechazó la autodeclaración como método de verificación, y se exigió, en cambio, a las tecnológicas “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad”.

Las empresas que incumplan las nuevas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales, unos 9 millones de dólares, suspensiones o, en casos de reincidencia, la prohibición.

La ley “rescata el poder de padres y madres de poder controlar la vida de sus hijos”, explicó el senador Alessandro Vieira, que había presentado el proyecto en 2022. “Las empresas estarán obligadas, por defecto, a organizar sus aplicaciones, productos y servicios en la forma más protectora para los niños y adolescentes”, añadió.

Human Rights Watch celebró la votación e instó al presidente Lula a sancionar el proyecto. “La legislación impondría importantes mecanismos de seguridad digital y privacidad para niños”, resumió Human Rights Watch.

País pionero

Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió por 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación.

En junio de este año, la Corte Suprema ordenó a las empresas tecnológicas a retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial. La semana pasada el gobierno brasileño le pidió a Meta— dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras— que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentaban ser niños.

La relación de los argentinos con las redes

Paralelamente, de este lado, un informe de Kantar Ibope Media reveló que 6 de cada 10 argentinos manifestó la necesidad de revisar sus redes sociales diariamente. Según NA, el dato confirma la tendencia a la hiperconectividad y sugiere una búsqueda de experiencias tanto emocionales como prácticas, con los usuarios acudiendo a sus plataformas favoritas en busca de entretenimiento, inspiración o información relevante. Por último, días atrás, un estudio reciente de la consultora Voices reveló que el 46% de los jóvenes argentinos se sienten abrumados por las redes sociales y un 72% califica su nivel de estrés como malo.

Con información de AFP

