«n1u», una app financiera para jóvenes adaptada a los tiempos modernos

Las microtransacciones son, en la actualidad, uno de los métodos de pago más reconocidos por los jóvenes. Consisten en comprar elementos de distintos videojuegos a través de “micropagos”, montos no tan elevados, y así ampliar la experiencia del título que estén jugando. Si a eso le sumamos las transacciones más típicas pero orientadas al ámbito tecnológico, como pagos de plataformas de streaming, apuestas deportivas online (que no sea recomendable no signifca que no suceda); o más novedosas como la inversión en cripto, nos queda claro un panorama: los jóvenes están financieramente activos.





Sin embargo, esa realidad choca con un dato: 7 de cada 10 usuarios de este universo no están bancarizados. A partir de ahí surge la idea de crear “n1u”, una herramienta financiera destinada a ese público.

Facundo Corsi, uno de sus creadores (y cofundador de New Pampas, reconocido elenco de eSports), habló con “Entre Redes” de RÍO NEGRO RADIO y explicó como surgió la idea. “El usuario gamer está acostumbrada a transaccionar digitalmente, y al enfocarnos en ese segmento empezamos a encontrar un montón de oportunidades de desarrollar productos. Descubrimos, a lo largo del tiempo, que 7 de cada 10 usuarios que querían realizar transacciones no tenían un medio propio para hacerlo. Le pedían tarjetas a los amigos, a los padres… Y hoy, en el mundo de las finntech, era un segmento que estaba totalmente dejado de lado. Los gamers están creciendo y hay estudios que dicen que el 50% de la población mundial estará directa o indirectamente dentro del segmento gamer para 2027; entonces nuestro producto pensado para el futuro estaba acá. Y así encaramos la idea de crear n1u, una herramienta con todas las verticales financieras para que cualquier usuario pueda utilizar una tarjeta prepaga VISA que emitimos, hacer cash in, cash out, comprar crypto e invertir incluso”, comentó.

Jueves 13 de abril, 22 horas. Punto de partido total para n1u, que se presentó en las distintas tiendas digitales como una solución para un público ignorado. Pero, ¿qué puede encontrar quien se descargue la app, que se autodenomina una herramienta “all-in-one”?

Según Corsi, “cuando pensamos en la aplicación como all in one la pensamos como una solución al camino transaccional del usuario: que no tengas que salir de la app para hacer algo y después retornar para finalizar la operación. La idea es que la herramienta pueda resolver todo en el mismo lugar. Es un gran desafío, fue muy aspiracional, pero logramos encontrar las formas y para el lanzamiento van a encontrar ingreso y egreso de dinero, pagos con QR, pago de servicios y recargas, compra de cripto, recarga para PlayStation, Xbox, Steam y Nintendo por ejemplo”. Y es ahí donde marca la primera gran novedad. “Este feature no la tiene ninguna wallet en Argentina hoy, porque desde n1u vas a poder depositar plata para comprar por ejemplo juegos en las tiendas directamente, sin intermediarios. Después incorporaremos el buy now pay later, que es comprar ahora y pagar después. Sería una especie de cuotificación para personas con tarjeta de débito, sin tener tarjeta de crédito; y también minipréstamos”, comentó.





La propuesta es novedosa, sin dudas. Pero la realidad también marca que el público objetivo gamer es un segmento que no es “leal” a una única app, sino que utiliza varias propuestas financieras, desde Mercado Pago hasta Ualá, sin comprometerse con ninguna. Y en ese contexto, el desafío de fidelizar la clientela se vuelve más complicado.

Al respecto, Corsi aseguró que “nuestra diferencia fuerte es la experiencia. Nos enfocamos en que es una experiencia gamificada, que un pago con QR sea distinto al resto de las fintech. Hoy el usuario las usan porque las tienen que usar, porque les brindan un servicio, pero la experiencia de uso no es tan buena. Acá gamificamos los procesos, para que sientas que estás jugando todo el tiempo, y que la acción de pagar (que es compleja para todos) sea más entretenida y no sea un punto de dolor. También construimos un programa de lealtad bastante fuerte, nos despegamos un poco del ‘cashback’ que es bastante tóxico para las empresas (te lo ofrecen y después lo sacan porque no lo pueden sostener) y nos enfocamos en un programa de loyalty donde el usuario no deba a hacer tanto esfuerzo para ganar recompensas”.

Corsi también habló de las comisiones y el mantenimiento, y explicó que “la tarjeta es gratis, se puede pedir tanto virtual como físicamente sin costo. La compra de cripto también es sin costo. La gente hoy llega con el mango justo, y la idea es que tenga la menor cantidad de comisiones en el medio posibles. Y, en los lugares donde más transacciona, que no haya. Hoy te puedo decir que en la mayoría de las transacciones no hay comisiones”.

Con una estructura tan bien pensada en la previa, es lógico tener buenas expectativas. El creador de la app cerró explicando que “hoy en Argentina el público gamer ronda las 9 millones de personas, entre gamers ocasionales y más hardcore. Apuntamos a ese segmento hoy, y calculamos que de acá a fin de año tendremos entre 500 mil y 600 mil usuarios con un 40% de activación, que serían los usuarios que usan la app periódicamente para resolver sus temas financieros. Para el año que viene pensamos también lanzamientos en México”.



¿Un joven puede vivir de “los jueguitos”?



“Si me preguntabas esto hace 4 años, parecía difícil. Hoy, la mayoría de los jóvenes que quieren dedicarse a esto tienen un acceso y una salida laboral fuerte. Como en cualquier deporte tenés que dedicarle tiempo, aprendizaje y entrenamiento. Como en el deporte tradicional, empezaron a surgir más clubes, más chicos pudieron acceder a las instalaciones, a probarse con los mejores y tener un ojo más crítico, un camino más estructurado para ser profesionales. Pero, a diferencia del deporte tradicional, esto lo hacés desde una compu. Y si bien hoy no son baratas, el acceso a la tecnología es más permeable que hace unos años, entonces la posibilidad es grande”, explicó Corsi.





Al mismo tiempo, marcó que “con disciplina podés llegar, después el skill y la técnica las desarrollás con el tiempo. En New Pampas, la anécdota es que cuando le íbamos a hacer los primeros contratos a los jugadores, los padres decían ‘dejá la compu y andá a estudiar’. Y nosotros fomentamos que mantengan el estudio, que hagan todo. Algunos de esos padres empezaron a entender que ahora, el pibe que está sentado en la compu, no solo está jugando sino que puede estar desarrollándose para un potencial futuro. Y ese cambio de paradigma lo veo cada vez más amplio”.



La opinión de Corsi sobre los eSports



“Cuando desembarcamos en los eSports a principios de la pandemia, se veía una escena en rápido crecimiento. Si voy a las métricas, del 2020 al 2021 aumentó 100% y de 2021 a 2022 más, en audiencia creció muchísimo. Como ecosistema, desde las empresas, los equipos crecieron un montón. Hay marcas no endémicas que se están metiendo y fueron adquiriendo el gusto por el gaming… Lo veo creciendo, profesionalizándose. En los próximos JJ. OO. habrá un espacio para los eSports, eso te marca la pauta del avance”.



Escuchá a Facundo Corsi al aire de «Entre Redes», en RÍO NEGRO RADIO:

