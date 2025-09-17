Por qué YouTube impulsa las herramientas de IA para creadores de videos

YouTube anunció una mejora en sus herramientas de inteligencia artificial (IA) para creadores y la destacó como una «evolución» para potenciar la creación de videos. La empresa informó que pagó más de 100.000 millones de dólares a creadores de contenido en los últimos cuatro años.

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, dijo que la IA está destinada a empoderar la creatividad y la narración en el servicio de videos. «Los nuevos productos impulsados por IA darán forma a nuestros próximos 20 años«, dijo Mohan en un evento en Nueva York.

YouTube fue fundada a principios de 2005 por los exempleados de PayPal Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen. Desde que fue comprada por Google en 2006, la empresa se ha convertido en el servicio gratuito de videos en línea más popular del mundo con miles de millones de usuarios.

Mohan insistió en que «estas son herramientas, nada más», y no reemplazarían el papel de los creadores. «Están diseñadas para fomentar la creatividad humana», agregó.

Por ejemplo, la herramienta de generación de videos Veo que utiliza IA, del laboratorio Google DeepMind, se está integrando en YouTube. Ofrece funciones como la creación sencilla de fondos para «cortos» publicados en un feed que compiten con TikTok e Instagram Reels.

«Las nuevas funciones impulsadas por Veo te permiten aplicar movimiento, rediseñar videos y agregar accesorios a tus escenas», dijo la directora de productos de YouTube, Johanna Voolich, en una publicación de blog.

La IA también permitirá a los creadores convertir material sin editar en borradores de contenido de video o convertir diálogos en canciones para bandas sonoras, agregó Voolich.

Nuevas herramientas de IA también permitirán a los creadores combinar una foto con un video, haciendo que parezca que la persona en la foto está en acción.

Los pódcast también son un punto de interés. Con las nuevas herramientas, los productores podrán usar IA para crear versiones en video de lo que comenzó como transmisiones solo de audio.

La IA también usará las herramientas de traducción no solo para traducir lo que se dice en los videos, sino para que parezca que el sujeto realmente está hablando ese idioma.

Y para combatir la proliferación de deepfakes en línea, YouTube prometió que pronto estará disponible en formato de prueba beta una «herramienta de detección de semejanza» que permitirá a los creadores detectar videos generados por IA que muestren a personas suplantando su identidad.

AFP