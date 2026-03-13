Elon Musk instaló una base de Starlink en Chivilcoy y planea instalar una en Río Negro 

El servicio de internet satelital Starlink, impulsado por el empresario Elon Musk, avanza con su despliegue en Argentina y ya cuenta con una infraestructura clave en el país. Uno de sus nodos estratégicos funciona en el parque industrial de Chivilcoy, en la provincia de Provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de Buenos Aires.

Se trata de una estación terrestre o “gateway”, una instalación que conecta la constelación de satélites de Starlink con la red de internet terrestre. Aunque en ocasiones se habla de una “base”, no se trata de una instalación militar ni secreta, sino de infraestructura tecnológica esencial para el funcionamiento del servicio.

La estación cuenta con alrededor de 16 antenas parabólicas, que permiten enlazar los satélites en órbita baja con las redes de fibra óptica que llegan al país. Esto mejora la cobertura, reduce la latencia y fortalece la calidad de la señal, especialmente en zonas rurales o agrícolas.

Un despliegue que comenzó en 2025

La instalación comenzó a materializarse durante 2025, luego de varios meses de estudios técnicos, y forma parte de una red de estaciones similares distribuidas en el país.

Actualmente, Starlink cuenta con cinco gateways en Argentina, ubicados en:

Chivilcoy

Campana

La Plata

Salta

una estación en la provincia de Río Negro (sin ubicación pública exacta)

Para 2026, la empresa planea seguir ampliando su infraestructura en el país.

Por qué eligieron Chivilcoy

La elección de Chivilcoy respondió a varios factores técnicos que la convirtieron en un punto ideal para este tipo de infraestructura.

1. Energía estable

Las estaciones de Starlink no son simples antenas: alojan servidores y equipos que procesan grandes volúmenes de datos las 24 horas. El parque industrial de Chivilcoy ofrece una red eléctrica estable y preparada para uso industrial, algo fundamental para el funcionamiento continuo de la instalación.

2. Seguridad del predio

El predio industrial cuenta con control de accesos y vigilancia permanente, lo que reduce riesgos de vandalismo o sabotaje. Cada antena instalada tiene un costo de miles de dólares, por lo que la protección del equipamiento es clave.

3. Ubicación estratégica

La ciudad se ubica en lo que los técnicos denominan un “punto dulce” geográfico, que permite optimizar la comunicación entre los satélites y los usuarios en tierra.

Gracias a esta posición, el nodo puede mejorar la conectividad en gran parte del centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo amplias zonas agrícolas donde la conectividad tradicional es limitada.

Cómo funciona la estación

A diferencia de las torres de telefonía celular, las estaciones de Starlink se ven como domos blancos que protegen las antenas. Estas estructuras reciben y envían señales hacia los satélites de la constelación que orbitan a baja altura.

Por ejemplo, cuando un usuario envía un correo desde un campo rural, la señal sigue este recorrido:

El dispositivo se conecta al satélite de Starlink. El satélite envía la señal a la estación terrestre (gateway). Desde allí, la información entra a la red global de internet.

Este sistema permite velocidades que pueden llegar a 300 Mbps, incluso en zonas donde antes solo había conexiones muy lentas o directamente no existía cobertura.

La base en Río Negro: qué se sabe

En la provincia de Río Negro, la base (o estación terrestre/gateway) de Starlink está confirmada y operativa, pero no se reveló públicamente una ubicación exacta o precisa.

Las gateways suelen ubicarse en sitios estratégicos con buena infraestructura eléctrica, visibilidad al cielo y bajo interferencia, a menudo en áreas semi-rurales o industriales, pero Starlink no publica mapas detallados de sus estaciones terrestres por razones de seguridad y operación.