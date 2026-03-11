Adiós a la pantalla negra: el truco gratuito para convertir tu televisor en un cuadro digital o portarretratos

Permite transformar la televisión en un lienzo digital, llevando el arte y la expresión personal al centro del hogar. (Foto: gentileza)

Los usuarios de dispositivos y televisores inteligentes ahora tienen una nueva alternativa para darle vida a sus espacios cuando no están mirando series o películas. Una reciente actualización de software gratuita permite transformar la tradicional y aburrida pantalla negra en un lienzo digital interactivo, capaz de exhibir desde pinturas clásicas de museos reconocidos hasta galerías de fotografías personales, convirtiendo a la tecnología en un elemento central de la decoración del hogar.

Esta novedad llega de la mano de Roku, la reconocida compañía de streaming, que anunció el desembarco en Argentina de su nueva función llamada Backdrops. Según detalló la empresa a través de un comunicado oficial, la herramienta ya se encuentra disponible sin costo adicional tanto para quienes utilizan sus clásicos reproductores conectables (como el Roku Express) como para aquellos que poseen un televisor con el sistema operativo Roku TV integrado.

Arte de museo o tus propios recuerdos

El principal atractivo de Backdrops es que ofrece acceso a un inmenso catálogo dinámico de imágenes. Los usuarios pueden elegir entre obras de arte clásico, ilustraciones contemporáneas, diseños abstractos y colecciones especiales. Además, la interfaz permite acceder a información detallada de cada obra en pantalla, como el nombre del artista, el año de creación y una breve descripción.

La herramienta ofrece acceso a una biblioteca dinámica con miles de murales o imágenes, que incluyen arte clásico reconocido, colecciones de museos, ilustraciones contemporáneas, diseños abstractos y mucho más. (Foto: gentileza)

Pero el verdadero «gancho» para la personalización es la posibilidad de armar galerías propias. Roku permite subir fotografías directamente desde el celular o la computadora ingresando al sitio web oficial de la función (backdrops.roku.com). Para mayor comodidad, el sistema ofrece la opción de vincular un álbum directamente desde Google Photos, ideal para revivir viajes, momentos familiares o exhibir los recuerdos favoritos en la pantalla más grande de la casa.

Funciones destacadas para personalizar tu pantalla

La herramienta fue diseñada para adaptarse a los distintos ambientes del hogar. Entre sus funciones más útiles se destacan:

Ajuste de brillo y tiempo: Permite configurar cuántos minutos se exhibe cada imagen y adaptar la luminosidad para que no moleste a la vista durante la noche o en habitaciones oscuras.



Permite configurar cuántos minutos se exhibe cada imagen y adaptar la luminosidad para que no moleste a la vista durante la noche o en habitaciones oscuras. Comandos de voz: La función se puede activar o desactivar fácilmente hablándole al control remoto compatible.



La función se puede activar o desactivar fácilmente hablándole al control remoto compatible. Galerías preconfiguradas: Si el usuario no quiere elegir foto por foto, puede seleccionar colecciones curadas por artistas o temáticas específicas.

Cómo activar Backdrops paso a paso

Habilitar esta función decorativa es un proceso muy sencillo e intuitivo. Existen dos caminos para ponerla en marcha en tu dispositivo:

Desde los ajustes: Ingresá al menú principal de tu Roku, dirigite a «Ajustes», luego buscá las opciones de pantalla o sistema, y activá la función «Backdrops».



Desde la app nativa: La aplicación de Backdrops aparecerá automáticamente en tu cuadrícula principal de canales (donde ves Netflix o YouTube). Solo tenés que ingresar a ella para configurarla a tu gusto.

Una vez que la función quede configurada, bastará con iniciar la herramienta manualmente o presionar el botón de encendido para que, en lugar de apagarse por completo, el televisor comience a mostrar tu galería de arte y le dé un salto estético a tu living o habitación.