Avena horneada con cacao y frutos rojos: un desayuno nutritivo y lleno de sabor

La avena sigue ganando protagonismo como base de desayunos saludables, y esta versión horneada con cacao y frutos rojos combina practicidad, sabor y valor nutricional en un solo plato.

El agregado de cacao le da un perfil intenso y similar al chocolate, ideal para quienes buscan opciones dulces sin recurrir a ultraprocesados. Por su parte, los frutos rojos —como fresas, arándanos, frambuesas o moras— aportan frescura, color y una buena dosis de vitamina C y antioxidantes.

Además de ser una alternativa rica, esta preparación se destaca por su contenido de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo. Es ideal para empezar el día con energía o incluso como merienda nutritiva.

Cómo prepararla de forma simple

Para hacerla, solo hay que mezclar avena con leche (puede ser vegetal o tradicional), un poco de cacao, huevo o algún reemplazo, y un endulzante natural a gusto. Luego se agregan los frutos rojos y se lleva al horno durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme.

El resultado es una especie de “budín” húmedo y aromático, que se puede comer tibio o frío. También se puede complementar con yogur o un poco de miel para potenciar su sabor.

Esta receta no solo es fácil y rápida, sino que combina ingredientes accesibles con beneficios reales para la salud, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida para quienes buscan comer mejor sin complicarse.

Ingredientes

1 taza de avena

1 taza de leche (puede ser vegetal o común)

1 huevo (o reemplazo vegetal)

1 cucharada de cacao

1 a 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto

1/2 taza de frutos rojos

Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. En un bowl, mezclar la avena con la leche hasta integrar bien. Agregar el huevo, el cacao, el endulzante y la esencia de vainilla. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar los frutos rojos, reservando algunos para colocar por encima. Volcar la mezcla en un molde o fuente apta para horno previamente aceitada o con papel manteca. Distribuir algunos frutos rojos por arriba para darle mejor presentación. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir.

El resultado es una preparación tipo budín, húmeda y aromática, que se puede comer tibia o fría. También se puede acompañar con yogur o un extra de frutas para potenciar aún más sus beneficios.