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Avena horneada con cacao y frutos rojos: un desayuno nutritivo y lleno de sabor

El resultado es una especie de “budín” húmedo y aromático, que se puede comer tibio o frío. También se puede complementar con yogur o un poco de miel para potenciar su sabor.

Redacción

Por Redacción

Esta preparación se destaca por su contenido de fibra.

Esta preparación se destaca por su contenido de fibra.

La avena sigue ganando protagonismo como base de desayunos saludables, y esta versión horneada con cacao y frutos rojos combina practicidad, sabor y valor nutricional en un solo plato.

El agregado de cacao le da un perfil intenso y similar al chocolate, ideal para quienes buscan opciones dulces sin recurrir a ultraprocesados. Por su parte, los frutos rojos —como fresas, arándanos, frambuesas o moras— aportan frescura, color y una buena dosis de vitamina C y antioxidantes.

Además de ser una alternativa rica, esta preparación se destaca por su contenido de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo. Es ideal para empezar el día con energía o incluso como merienda nutritiva.

Cómo prepararla de forma simple

Para hacerla, solo hay que mezclar avena con leche (puede ser vegetal o tradicional), un poco de cacao, huevo o algún reemplazo, y un endulzante natural a gusto. Luego se agregan los frutos rojos y se lleva al horno durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme.

El resultado es una especie de “budín” húmedo y aromático, que se puede comer tibio o frío. También se puede complementar con yogur o un poco de miel para potenciar su sabor.

Esta receta no solo es fácil y rápida, sino que combina ingredientes accesibles con beneficios reales para la salud, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida para quienes buscan comer mejor sin complicarse.

Ingredientes

  • 1 taza de avena
  • 1 taza de leche (puede ser vegetal o común)
  • 1 huevo (o reemplazo vegetal)
  • 1 cucharada de cacao
  • 1 a 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto
  • 1/2 taza de frutos rojos
  • Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. En un bowl, mezclar la avena con la leche hasta integrar bien.
  3. Agregar el huevo, el cacao, el endulzante y la esencia de vainilla. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
  4. Incorporar los frutos rojos, reservando algunos para colocar por encima.
  5. Volcar la mezcla en un molde o fuente apta para horno previamente aceitada o con papel manteca.
  6. Distribuir algunos frutos rojos por arriba para darle mejor presentación.
  7. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
  8. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir.

El resultado es una preparación tipo budín, húmeda y aromática, que se puede comer tibia o fría. También se puede acompañar con yogur o un extra de frutas para potenciar aún más sus beneficios.


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La avena sigue ganando protagonismo como base de desayunos saludables, y esta versión horneada con cacao y frutos rojos combina practicidad, sabor y valor nutricional en un solo plato.

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