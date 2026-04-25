“Brain rot”: qué es y por qué cada vez preocupa más

El término “brain rot” —traducido como “podredumbre cerebral”— se volvió viral en redes sociales para describir una sensación cada vez más común: la de tener la mente agotada, dispersa y saturada después de pasar mucho tiempo consumiendo contenido digital.

Aunque no es un diagnóstico médico formal, especialistas en salud mental advierten que el concepto refleja un fenómeno real vinculado al uso excesivo de pantallas, especialmente redes sociales, videos cortos y contenido de consumo rápido.

Qué significa realmente “brain rot”

La expresión se usa para describir un estado de fatiga mental, dificultad para concentrarse y pérdida de interés en actividades que requieren atención sostenida, como leer, estudiar o incluso mantener una conversación profunda.

Suele aparecer después de largas horas de scroll infinito, donde el cerebro recibe estímulos constantes, pero superficiales.

Por qué pasa: el efecto del consumo rápido

El cerebro humano no está diseñado para procesar tal cantidad de información en tan poco tiempo. Las plataformas digitales, con sus algoritmos, priorizan contenidos breves, impactantes y repetitivos que generan una especie de sobrecarga cognitiva.

Esto puede provocar:

Disminución de la concentración

Sensación de mente “nublada”

Falta de motivación

Dificultad para retener información

Ansiedad o irritabilidad

Cómo afecta en la vida cotidiana

El “brain rot” no solo impacta en lo mental, sino también en lo emocional y en los hábitos diarios. Muchas personas sienten que les cuesta desconectarse del celular, dormir bien o sostener tareas sin interrupciones.

Además, puede generar una especie de dependencia a la estimulación constante, haciendo que actividades más tranquilas parezcan aburridas.

Qué hacer para evitarlo

No se trata de dejar la tecnología, sino de usarla con más conciencia. Algunos hábitos que ayudan:

Limitar el tiempo en redes sociales

Evitar el celular antes de dormir

Hacer pausas digitales durante el día

Priorizar actividades offline (leer, caminar, cocinar)

Reducir el consumo de contenido repetitivo o sin valor

Una señal de época

El concepto de “brain rot” refleja un cambio en la forma en que consumimos información. En una era de hiperconectividad, aprender a gestionar la atención se vuelve clave para cuidar la salud mental.

Más que una moda viral, la “podredumbre cerebral” funciona como una alerta sobre cómo los hábitos digitales pueden influir —y mucho— en cómo pensamos, sentimos y nos vinculamos.