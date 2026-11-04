Budín de mandarina en licuadora: el secreto para que quede súper húmedo y esponjoso

El budín de mandarina en licuadora es una de esas recetas caseras que nunca fallan. Económico, aromático y fácil de preparar, resulta ideal para acompañar los mates de la tarde o disfrutar en el desayuno.

Lo mejor es que no hace falta usar batidora ni tener experiencia en pastelería. Con ingredientes que suelen estar en casa y una licuadora, se puede preparar una masa suave en pocos minutos.

El secreto de esta receta está en aprovechar la mandarina con su cáscara, que aporta un perfume cítrico intenso y un sabor especial. El resultado es un budín húmedo, esponjoso y con ese toque casero que recuerda a las preparaciones de las abuelas.

Budín de mandarina en licuadora: los ingredientes que necesitás

Para preparar un budín mediano, de aproximadamente 8 porciones, necesitás:

2 mandarinas medianas , preferentemente de cáscara fina y sin semillas.

, preferentemente de cáscara fina y sin semillas. 2 huevos.

1 taza de azúcar (aproximadamente 200 gramos).

(aproximadamente 200 gramos). ½ taza de aceite neutro (100 ml).

(100 ml). 2 tazas de harina leudante (aproximadamente 250 gramos).

(aproximadamente 250 gramos). 1 pizca de sal.

Esencia de vainilla, opcional.

Para decorar, se puede utilizar azúcar impalpable o preparar un glaseado con jugo de mandarina.

Cómo hacer budín de mandarina en licuadora: paso a paso

La preparación lleva aproximadamente 10 minutos, más el tiempo de cocción en el horno.

1. Preparar las mandarinas. Lavarlas muy bien, cortarlas en cuartos y retirar todas las semillas. Si la cáscara es fina y está en buenas condiciones, se puede utilizar junto con la pulpa.

2. Licuar los ingredientes húmedos. Colocar las mandarinas en la licuadora junto con los huevos, el azúcar y el aceite. Procesar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.

3. Incorporar la harina. Pasar la preparación a un recipiente y agregar la harina leudante tamizada y la pizca de sal. Mezclar suavemente con una espátula hasta integrar todos los ingredientes.

4. Preparar el molde. Enmantecar y enharinar una budinera mediana, o utilizar papel manteca para facilitar el desmolde.

5. Llevar al horno. Volcar la mezcla en el molde y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, aproximadamente.

6. Comprobar la cocción. Introducir un palillo en el centro del budín. Si sale limpio, está listo.

7. Dejar enfriar. Retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar cuidadosamente.

El secreto para que el budín de mandarina quede húmedo y esponjoso

Aunque se trata de una preparación sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia.

Elegir mandarinas dulces y jugosas es fundamental para conseguir un sabor equilibrado. Las variedades de cáscara fina suelen funcionar mejor cuando se utiliza la fruta entera.

También es importante retirar todas las semillas, ya que pueden aportar un sabor amargo.

Otro truco consiste en no batir demasiado la mezcla después de incorporar la harina. Esto ayuda a evitar que el budín quede pesado.

Por último, conviene controlar la cocción a partir de los 35 minutos, porque cada horno funciona de manera diferente. Una cocción excesiva puede hacer que pierda humedad.

Cómo preparar un glaseado de mandarina para decorar el budín

Si querés darle una terminación especial, podés preparar un glaseado casero con solo dos ingredientes.

Ingredientes:

½ taza de azúcar impalpable.

1 a 2 cucharadas de jugo de mandarina.

Preparación: colocar el azúcar impalpable en un recipiente e incorporar el jugo de mandarina de a poco, mezclando hasta obtener una crema espesa.

Una vez que el budín esté frío, distribuir el glaseado sobre la superficie y dejar reposar hasta que se afirme.

También se puede decorar con ralladura de mandarina para intensificar su aroma.

Cómo conservar el budín de mandarina para que no se seque

Una vez frío, el budín puede guardarse en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco, durante aproximadamente 2 días.

Si hace mucho calor o se quiere conservar por más tiempo, conviene llevarlo a la heladera, bien envuelto, y consumirlo dentro de los siguientes 4 a 5 días.

Otra alternativa es cortarlo en porciones y congelarlo, para tener una opción casera lista para futuras meriendas.

Con una licuadora, unas mandarinas y pocos ingredientes, esta receta demuestra que preparar un budín casero húmedo y esponjoso puede ser mucho más sencillo de lo que parece.