La visita del papa León XIV altera los vuelos en Argentina: fechas de las restricciones y qué deben saber los pasajeros

La visita del papa León XIV a Argentina no solo alterará el funcionamiento del transporte público terrestre, sino también el tráfico aéreo. Ante su llegada al país, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso estrictas medidas de seguridad y restricciones temporales en aeropuertos principales, aeródromos y operaciones de aviación general. Estas regulaciones ya obligaron a reprogramar distintos vuelos para garantizar el cumplimiento de la normativa

Restricciones en aeropuertos por la visita del papa León XIV: qué hay que saber

La ANAC informó que las restricciones se aplicarán entre el domingo 8 y el 11 de noviembre, coincidiendo con el recorrido del Papa por el territorio argentino. Estas medidas afectarán principalmente a las terminales situadas dentro de Buenos Aires y Córdoba.

Según lo detallado en el Suplemento AIP A 255/2026, las fechas y horarios afectados son los siguientes:

Domingo 8 de noviembre de 2026: Aeroparque Jorge Newbery (SABE): restricción de operaciones de 15:50 a 17:50 hs local (18:50 a 20:50 UTC). Aeródromos no controlados y helipuertos (TMA Baires) / Aeródromo Morón (SADM): suspensión de operaciones desde las 10:00 hs local hasta la puesta del sol .

Lunes 9 de noviembre de 2026: Aeroparque Jorge Newbery (SABE): restricción de operaciones de 11:15 a 13:15 hs local (14:15 a 16:15 UTC). Aeródromos no controlados, helipuertos y Aeródromo Morón (TMA Baires): suspensión de operaciones de 08:00 a 17:00 hs local .

Martes 10 de noviembre de 2026 (Jornada de mayor movimiento): Aeroparque Jorge Newbery (SABE): dos ventanas de restricción: de 06:30 a 08:30 hs local (trayecto SABE-SACO) y de 17:10 a 19:10 hs local (trayecto SACO-SABE). Aeropuerto Internacional de Córdoba (SACO): restricciones de 07:30 a 09:30 hs local y de 15:55 a 17:55 hs local . Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Terminal de Aviación General – FBO SAEZ): restricción total de 00:00 a 23:59 hs local . Aeródromos no controlados y Morón (TMA Baires): suspensión en dos franjas: de 06:30 a 09:00 hs y de 15:00 a 18:30 hs local . Aeródromos no controlados (TMA Córdoba): suspensión de operaciones de 06:30 a 18:00 hs local .

Miércoles 11 de noviembre de 2026: Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini – SAEZ): restricción de operaciones de 13:00 a 15:00 hs local (16:00 a 18:00 UTC). Terminal de Aviación General (FBO SAEZ): restricción extendida de 00:00 a 15:00 hs local . Aeródromos no controlados y Morón (TMA Baires): suspensión de operaciones de 07:00 a 16:00 hs local .



La Administración de Aviación solicitó a los pasajeros con vuelos previstos en Aeroparque o Ezeiza durante esas franjas horarias que consulten directamente con sus aerolíneas, ya que tanto los despegues como los aterrizajes programados sufrirán modificaciones obligatorias.