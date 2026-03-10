Buñuelos de espinaca con mucho queso: la receta fácil de Maru Botana que queda crocante por fuera y suave por dentro
Los buñuelos de espinaca son una de esas recetas simples que siempre funcionan: rápidos de preparar, rendidores y perfectos para una picada, una entrada o incluso para sumar verduras de una manera distinta.
La cocinera Maru Botana compartió en sus redes una versión que combina espinaca, queso rallado y cebolla, logrando unos buñuelos crocantes por fuera y muy suaves por dentro. Además, se pueden acompañar con un dip cremoso que potencia aún más el sabor.
Los ingredientes para los buñuelos de espinaca de Maru Botana
Para preparar esta receta se necesitan:
- 2 atados de espinaca
- 1 cebolla
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 3 cucharadas de harina
- 3 huevos
- 300 gramos de queso rallado
- Un chorrito de leche
- Sal a gusto
Para el dip:
- Queso blanco
- Sal (puede ser sal ahumada)
- Ciboulette o cebollín
Cómo preparar los buñuelos de espinaca paso a paso
El primer paso es blanquear la espinaca en agua caliente durante unos minutos. Luego se escurre bien para retirar el exceso de agua y se pica.
En paralelo, se rehoga la cebolla picada en una sartén hasta que quede transparente y bien cocida.
Una vez lista, se mezcla con la espinaca en un bowl grande.
A esa preparación se le agregan:
- los huevos
- el polvo de hornear
- la harina
- el queso rallado
- un chorrito de leche
Se condimenta con sal y se mezcla todo hasta obtener una preparación homogénea.
Cómo cocinar los buñuelos
En una sartén o cacerola se calienta aceite suficiente para freír.
Con una cuchara se toman porciones de la mezcla y se colocan en el aceite caliente formando los buñuelos.
Se cocinan hasta que queden dorados y crocantes por fuera, y luego se retiran sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
El dip que acompaña los buñuelos
Para acompañarlos, Maru Botana propone un dip rápido de queso blanco.
Solo hay que mezclar:
- queso blanco
- una pizca de sal (si es ahumada, mejor)
- ciboulette o cebollín picado
El resultado es una salsa fresca y cremosa que combina muy bien con los buñuelos recién hechos.
Una receta simple y rendidora
Estos buñuelos de espinaca con queso son ideales para resolver una comida rápida o sumar verduras de una manera más tentadora.
Se pueden servir como entrada, picada o guarnición, y también funcionan muy bien para viandas o comidas informales en casa.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar