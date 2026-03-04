Cómo hacer pastel de calabaza: la receta saludable que transforma un clásico argentino

Cómo hacer pastel de calabaza: la versión saludable y liviana de un clásico de la cocina argentina.-

El pastel de calabaza se ha consolidado como la alternativa saludable por excelencia en los hogares argentinos que buscan equilibrar sabor y nutrición. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), la calabaza es una fuente vital de betacarotenos y fibra, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico durante la transición estacional de marzo.

Sin embargo, el error más común al prepararlo es obtener un puré demasiado acuoso que desmorona la estructura del plato. Aplicar técnicas de cocción seca y elegir cortes de carne magra son los pilares fundamentales para transformar esta receta popular en una herramienta de bienestar digestivo sin perder el espíritu reconfortante del «plato de la abuela».

El puré de calabaza perfecto: técnica de cocción para evitar el exceso de humedad

La clave para que el pastel de calabaza mantenga su forma al servirlo reside en cómo cocinamos el vegetal. Las autoridades de nutrición y destacados chefs recomiendan evitar el hervor en agua.

La técnica oficial para concentrar sabores y eliminar líquidos es el horneado: cocinar la calabaza al horno con cáscara (hacia abajo) permite que el agua se evapore y los azúcares naturales se caramelicen.

Una vez tierna, se extrae la pulpa y se pisa sin añadir leche ni manteca en exceso; un toque de nuez moscada y una clara de huevo pueden ayudar a «ligar» el puré, dándole una consistencia firme pero aireada.

El relleno del pastel de calabaza: proteínas magras y vegetales ocultos

Para que este pastel sea nutricionalmente completo, el Ministerio de Salud sugiere el uso de carne picada con bajo contenido graso (como el «especial» o cortes como la bola de lomo). La técnica para un relleno profesional consiste en un rehogado previo de mucha cebolla, morrón y, opcionalmente, puerro o verdeo, lo que aporta humedad natural sin necesidad de añadir aceites extra.

Incorporar huevo duro picado y aceitunas (con moderación por el sodio) respeta la tradición argentina, mientras que sumar un puñado de espinacas picadas al relleno es un secreto para sumar hierro de forma imperceptible para los más pequeños.

Gratinado y seguridad alimentaria: el cierre de oro para el pastel de calabaza

El toque final de este pastel es el gratinado. Utilizar una pequeña cantidad de queso por salut magro o un poco de queso rallado de buena calidad permite obtener esa costra crocante tan deseada. En términos de seguridad alimentaria, el SENASA recuerda que, al ser un plato que combina vegetales y carne, debe consumirse bien caliente (superando los 70°C en su centro).

Si se prepara para meal prep, es fundamental enfriarlo rápidamente y rotularlo, ya que se mantiene en perfectas condiciones en la heladera hasta por 48 horas, siendo una opción ideal para llevar en la vianda al trabajo o la escuela.

Cómo hacer pastel de calabaza: ingredientes básicos para una fuente familiar