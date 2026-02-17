Cómo hacer croquetas de acelga y pollo: una opción casera, rendidora y llena de sabor
Una receta casera, económica y rendidora que combina verduras y pollo en una preparación ideal para horno o frita.
Una receta práctica para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes simples y económicos. Las croquetas de acelga y pollo combinan verduras y proteína en una preparación versátil que puede hacerse al horno o frita.
Ingredientes (rinde para siete croquetas)
- 250 gramos de acelga
- 1/4 de morrón
- 1 cebolla chica
- 250 gramos de pollo
- 1 huevo
- Sal, pimienta, mostaza y ajo (a gusto)
- 3 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de harina
- Queso blando (opcional, para el relleno)
Paso a paso
1. Preparación de la base
- Cocinar la acelga, colar bien y picar.
- Cortar la cebolla y el morrón en cubos pequeños.
- Cortar el pollo en cubos.
- Colocar todo en una sartén y cocinar hasta que el pollo esté listo.
- Condimentar a gusto con sal, pimienta, ajo y mostaza para realzar el sabor.
2. Formar la mezcla
- Incorporar el huevo.
- Agregar la harina y el pan rallado.
- Mezclar bien hasta lograr una consistencia firme.
- Si la preparación queda muy líquida, sumar harina o pan rallado de a poco hasta obtener una textura moldeable.
En este paso se puede agregar un cubito de queso blando en el centro de cada croqueta para un interior más cremoso.
3. Cocción
Al horno:
- Precalentar previamente.
- Colocar las croquetas en una fuente aceitada.
- Cocinar hasta que estén doradas (el tiempo dependerá del tamaño).
Fritas:
- Calentar abundante aceite en una sartén.
- Freír hasta que estén doradas de ambos lados.
En sartén con poco aceite:
- Cocinar con aceite en aerosol o una pequeña cantidad de aceite.
- Dorar de ambos lados.
Opciones y variantes
- Se puede reemplazar la acelga por espinaca.
- Puede utilizarse cualquier corte de pollo, siempre que se emplee la carne.
- Se pueden sumar otras verduras como zanahoria rallada, brócoli o coliflor para enriquecer la preparación.
Una receta simple, adaptable y perfecta para aprovechar lo que hay en casa, ideal para acompañar con ensaladas frescas o servir como opción principal en viandas.
