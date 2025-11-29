Cheesecake de frambuesa: la receta cremosa, saludable y sin horno para disfrutar todo el año

Los postres fríos ganan terreno en esta época, y este cheesecake de frambuesa sin horno se convierte en una alternativa perfecta: es fácil, rendidor, alto en sabor y con ingredientes naturales. Además, permite reemplazar la frambuesa por cualquier fruto rojo congelado, lo que lo hace accesible en cualquier época del año.

Rinde ocho porciones y se mantiene impecable si lo guardás en el freezer.

Ingredientes para la base

½ taza de almendras

60 g de trigo sarraceno

½ taza de harina de almendras

¼ taza de cacao en polvo

2 cucharadas de syrup de dátiles, agave (opción vegana) o miel

1 cucharada de aceite de coco neutro

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ingredientes para el relleno

300 g de castañas de cajú

260 g de frambuesas congeladas

150 g de crema de coco (en lata o botella de vidrio)

180 g de syrup de dátiles, agave o miel

1 cucharada de ralladura de limón

50 cc de jugo de limón

120 g de aceite de coco neutro

Para decorar

Frutillas

Frambuesas frescas

Paso a paso: cómo preparar el cheesecake de frambuesa

1. Hidratar los ingredientes base

Colocá las castañas de cajú y el trigo sarraceno en recipientes separados, cubrilos con agua y llevalos a la heladera por al menos 4 horas.

Luego, escurrilos, enjuagalos bien y reservá.

2. Preparar el puré de frambuesas

Descongelá las frambuesas a temperatura ambiente durante una hora.

Procesalas con minipimer hasta obtener un puré.

Colá la mezcla con un tamiz o una bolsa para leches vegetales para quitar las semillas. Reservá.

3. Armar la base

Forrá un molde de 20 cm con papel manteca.

Procesá todos los ingredientes de la base hasta formar una mezcla húmeda que se una al presionar.

Colocá en el molde, presioná con una espátula y llevá al freezer mientras preparás el relleno.

4. Hacer el relleno

Procesá las castañas de cajú hidratadas junto con:

el puré de frambuesas,

el syrup o miel,

la crema de coco,

la ralladura y el jugo de limón.

Cuando esté todo integrado, sumá el aceite de coco y procesá hasta lograr una textura bien cremosa.

Si querés un cheesecake más suave, colá la mezcla final con un tamiz fino.

5. Freezar y servir

Volcá el relleno sobre la base y llevá al freezer por un día completo.

Desmoldá y serví con frutillas y frambuesas frescas.

Un postre liviano, fresco y apto para todos

Este cheesecake es ideal para tener siempre a mano: se conserva en el freezer, no lleva cocción y se adapta a versiones veganas, sin lácteos y sin harinas refinadas.

Perfecto para recibir invitados, festejos o simplemente para disfrutar de un postre casero y natural.

Receta de @thehealthyblogger