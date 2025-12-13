Cómo guardar en la heladera el matambre para las Fiestas
Se puede garantizar que el plato conserve su frescura y sabor en la heladera, gracias a unos consejos prácticos.
Sin dudas que el matambre es uno de los platos preferidos por los argentinos para la mesa navideña, muchas familias se encuentran con la pregunta de cómo conservarlo de manera adecuada tanto en la previa como para disfrutarlo en los días siguientes.
Existen algunos consejos prácticos para garantizar que el plato conserve su frescura y sabor en la heladera.
Cuánto tiempo puede conservarse el matambre en la heladera
Si solo se prefiere en la heladera para comer a los pocos días de cocinarlo, el matambre puede durar una semana en la heladera envuelto en papel aluminio.
Tips para conservar el matambre en la heladera
- Almacenamiento: Una vez que el matambre ha sido cocido o asado, es crucial almacenarlo de manera adecuada para evitar la proliferación de bacterias. Colocarlo en recipientes herméticos o envolverlo con film transparente para protegerlo del aire y la humedad.
- Temperatura de la Heladera: Ajustar la temperatura de la heladera a 4°C o menos para mantener el matambre en condiciones ideales. Una temperatura más baja ayuda a ralentizar el crecimiento bacteriano y a preservar la frescura de la carne.
- Refrigeración rápida: Después de las fiestas, enfriar el matambre lo más rápido posible. Se puede dividir en porciones más pequeñas para acelerar el proceso de enfriamiento y asegurarse de que toda la carne alcance rápidamente la temperatura de refrigeración deseada.
