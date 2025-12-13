Cómo guardar en la heladera el matambre para las Fiestas

Sin dudas que el matambre es uno de los platos preferidos por los argentinos para la mesa navideña, muchas familias se encuentran con la pregunta de cómo conservarlo de manera adecuada tanto en la previa como para disfrutarlo en los días siguientes.

Existen algunos consejos prácticos para garantizar que el plato conserve su frescura y sabor en la heladera.

Cuánto tiempo puede conservarse el matambre en la heladera

Si solo se prefiere en la heladera para comer a los pocos días de cocinarlo, el matambre puede durar una semana en la heladera envuelto en papel aluminio.

Tips para conservar el matambre en la heladera