SUSCRIBITE
Yo Como

Ideas fáciles y elegantes: cinco entradas frías perfectas para la mesa de Navidad

Para esta Navidad, te dejamos a mano cinco recetas prácticas, frescas y rendidoras porque permiten disfrutar de la cena sin pasar horas en la cocina.

Redacción

Por Redacción

Comida fría en Navidad.

Comida fría en Navidad.

La Navidad es uno de los momentos más esperados del año y la mesa suele convertirse en la gran protagonista de la celebración entre las familias y los amigos que se reúnen para compartir platos tradicionales, charlas largas y brindis que se extienden hasta la madrugada.

En muchas regiones, además, el clima invita a optar por preparaciones livianas y frescas y Argentina es una de ellas, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. En consecuencia, las comidas frías suelen estar presentes entremezcladas con el clásico e infaltable asado vacuno o el cordero caliente, que lleva horas prepararlo, como así también el lechón que se come frío.

En tal sentido, muchos son los platos que no llevan fuego como base de cocción y que ganan terreno porque se pueden hacer con anticipación, se conservan bien y alivian el calor de la noche festiva.

Uno de ellos es la entrada, plato clave para abrir la cena. Existen, al menos, cinco opciones simples, sabrosas y visualmente atractivas que permiten disfrutar de la previa del plato principal y marcan el ritmo de la Noche Buena, Navidad, Año Nuevo y 1° de año, fechas en las que la comida tiende a repetirse en los almuerzos.

Las cinco opciones de entradas frías y sabrosas para preparar en Navidad

Entre las alternativas más elegidas para Navidad se destaca el clásico Vitel toné, el cual tiene su versión tradicional o bien se puede reemplazar la carne por pollo para hacer una opción más económica y liviana. La segunda más elegida son los tomates rellenos, con atún, huevo y mayonesa o con queso crema y nueces, aportando color y frescura.

También, los huevos rellenos, tradicionales o combinados con palta, son un infaltable que siempre funciona. Al igual que la ensalada caprese a base de tomate, mozzarella y albahaca, que suma un toque moderno y práctico, mientras que la palta rellena, ya sea con ensalada rusa o camarones, completa el menú con una propuesta suave y elegante.

Estas entradas frías no solo simplifican la organización de la cena navideña, sino que también permiten disfrutar más del encuentro. Preparadas con tiempo y servidas bien frescas, son una forma ideal de comenzar la celebración con sabores clásicos y opciones livianas para todos los gustos.

NA


Temas

Gastronomía

Navidad

La Navidad es uno de los momentos más esperados del año y la mesa suele convertirse en la gran protagonista de la celebración entre las familias y los amigos que se reúnen para compartir platos tradicionales, charlas largas y brindis que se extienden hasta la madrugada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios