Cómo preparar una deliciosa torre de panqueques para Navidad: receta y tips

Lista de Ingredientes Harina 0000: 250 gramos Huevos: 3 unidades Leche: 500 centímetros cúbicos Jamón cocido: 4 fetas Queso de máquina: 8 fetas Espinaca cruda: 10 hojas Palta: 2 unidades Zanahoria rallada: 1 unidad Tomate perita: 1 unidad Queso crema: 150 gramos Mayonesa: 100 gramos

Si hay un plato que define el ADN de las fiestas argentinas, esa es la torre de panqueques. Compite cabeza a cabeza con el vitel toné, pero tiene una ventaja imbatible: su versatilidad. Es exótica a la vista, colorida y permite jugar con los ingredientes de estación.

Más allá de su estética, la torre de panqueques es la aliada perfecta del anfitrión: se debe preparar con anticipación, lo que te libera la cocina en el momento crítico de la cena. Pero, ojo: no todas las masas son iguales. Para que no quede seca ni se quiebre al cortar, hay un secreto fundamental en el reposo de la preparación.

A continuación, la guía definitiva para armar una torre de 6 porciones, húmeda y llena de sabor.

Torre de panqueques: ficha técnica de un clásico de Navidad

Dificultad : fácil / media

: fácil / media Tiempo de preparación : 20 minutos

: 20 minutos Tiempo de cocción : 10 minutos

: 10 minutos Porciones : 6

: 6 Calorías: 611 por porción

Torre de panqueques: la preparación paso a paso de este clásico para Navidad

La masa perfecta (sin grumos).

En un recipiente, tamizar la harina con la sal.

Hacer un hueco en el centro y colocar los huevos junto con la mitad de la leche.

Batir enérgicamente hasta lograr una pasta lisa y sin grumos.

Luego, agregar el resto de la leche y seguir batiendo hasta integrar todo.

El secreto del chef: dejar reposar la masa al menos 30 minutos. Esto permite que la harina se hidrate bien, lo que evitará que los panqueques se rompan al cocinarlos.

Cocción rápida.

Calentar una sartén de teflón a fuego medio.

Frotar apenas una cucharadita de manteca ayudándote con un papel absorbente (no debe quedar aceitosa).

Con un cucharón, volcar la mezcla en el centro y mover la sartén circularmente para cubrir todo el fondo. Si queda algún hueco, agregar un poquito más de mezcla.

Cocinar hasta que la superficie se vea seca y los bordes se despeguen. Dar vuelta y cocinar solo 10 segundos más.

Ir apilándolos en un plato para mantener la humedad.

La crema de unión.

Mezclar en otro recipiente el queso crema con la mayonesa.

Condimentar con sal, pimienta negra, el ajo rallado y, si te gusta el toque cítrico, la ralladura de limón.

El armado de la torre.

Untar 6 panqueques con la crema preparada.

Comenzar el montaje intercalando capas: cubrir con los vegetales (espinaca, palta, zanahoria, tomate) y asegurar al menos dos capas que tengan jamón y queso para dar estructura y sabor.

Tip: armar la torre 30 minutos antes de comerla y llevarla inmediatamente a la heladera. El frío hará que la crema tome cuerpo, la estructura quede firme y se pueda cortar una porción prolija sin que se desmorone.

Torre de panqueques: tips para reversionar este clásico de Navidad