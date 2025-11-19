Cómo preparar una deliciosa torre de panqueques para Navidad: receta y tips
Es fresca, rendidora y se puede preparar con anticipación. El paso a paso para lograr la masa perfecta, evitar que se desarme y las claves de un relleno húmedo y sabroso.
Lista de Ingredientes
Harina 0000: 250 gramos
Huevos: 3 unidades
Leche: 500 centímetros cúbicos
Jamón cocido: 4 fetas
Queso de máquina: 8 fetas
Espinaca cruda: 10 hojas
Palta: 2 unidades
Zanahoria rallada: 1 unidad
Tomate perita: 1 unidad
Queso crema: 150 gramos
Mayonesa: 100 gramos
Si hay un plato que define el ADN de las fiestas argentinas, esa es la torre de panqueques. Compite cabeza a cabeza con el vitel toné, pero tiene una ventaja imbatible: su versatilidad. Es exótica a la vista, colorida y permite jugar con los ingredientes de estación.
Más allá de su estética, la torre de panqueques es la aliada perfecta del anfitrión: se debe preparar con anticipación, lo que te libera la cocina en el momento crítico de la cena. Pero, ojo: no todas las masas son iguales. Para que no quede seca ni se quiebre al cortar, hay un secreto fundamental en el reposo de la preparación.
A continuación, la guía definitiva para armar una torre de 6 porciones, húmeda y llena de sabor.
Torre de panqueques: ficha técnica de un clásico de Navidad
- Dificultad: fácil / media
- Tiempo de preparación: 20 minutos
- Tiempo de cocción: 10 minutos
- Porciones: 6
- Calorías: 611 por porción
Torre de panqueques: la preparación paso a paso de este clásico para Navidad
La masa perfecta (sin grumos).
- En un recipiente, tamizar la harina con la sal.
- Hacer un hueco en el centro y colocar los huevos junto con la mitad de la leche.
- Batir enérgicamente hasta lograr una pasta lisa y sin grumos.
- Luego, agregar el resto de la leche y seguir batiendo hasta integrar todo.
El secreto del chef: dejar reposar la masa al menos 30 minutos. Esto permite que la harina se hidrate bien, lo que evitará que los panqueques se rompan al cocinarlos.
Cocción rápida.
- Calentar una sartén de teflón a fuego medio.
- Frotar apenas una cucharadita de manteca ayudándote con un papel absorbente (no debe quedar aceitosa).
- Con un cucharón, volcar la mezcla en el centro y mover la sartén circularmente para cubrir todo el fondo. Si queda algún hueco, agregar un poquito más de mezcla.
- Cocinar hasta que la superficie se vea seca y los bordes se despeguen. Dar vuelta y cocinar solo 10 segundos más.
- Ir apilándolos en un plato para mantener la humedad.
La crema de unión.
- Mezclar en otro recipiente el queso crema con la mayonesa.
- Condimentar con sal, pimienta negra, el ajo rallado y, si te gusta el toque cítrico, la ralladura de limón.
El armado de la torre.
- Untar 6 panqueques con la crema preparada.
- Comenzar el montaje intercalando capas: cubrir con los vegetales (espinaca, palta, zanahoria, tomate) y asegurar al menos dos capas que tengan jamón y queso para dar estructura y sabor.
Tip: armar la torre 30 minutos antes de comerla y llevarla inmediatamente a la heladera. El frío hará que la crema tome cuerpo, la estructura quede firme y se pueda cortar una porción prolija sin que se desmorone.
Torre de panqueques: tips para reversionar este clásico de Navidad
- Opción vegetariana: si tenés invitados que no comen carne, reemplazá el jamón cocido por rodajas de huevo duro o sumá más vegetales carnosos como champiñones salteados o láminas de zucchini grillado.
- Presentación gourmet: antes de llevar a la mesa, decorá la superficie con rodajas finas de limón y unas hojas frescas de albahaca o perejil. Le da un toque de color profesional y mucha frescura visual.
