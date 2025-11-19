ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
10 min cronometro
Redes

Cómo preparar una deliciosa torre de panqueques para Navidad: receta y tips

Es fresca, rendidora y se puede preparar con anticipación. El paso a paso para lograr la masa perfecta, evitar que se desarme y las claves de un relleno húmedo y sabroso.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Redes

Cómo preparar una deliciosa torre de panqueques para Navidad: receta y tips

Es fresca, rendidora y se puede preparar con anticipación. El paso a paso para lograr la masa perfecta, evitar que se desarme y las claves de un relleno húmedo y sabroso.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Harina 0000: 250 gramos

Huevos: 3 unidades

Leche: 500 centímetros cúbicos

Jamón cocido: 4 fetas

Queso de máquina: 8 fetas

Espinaca cruda: 10 hojas

Palta: 2 unidades

Zanahoria rallada: 1 unidad

Tomate perita: 1 unidad

Queso crema: 150 gramos

Mayonesa: 100 gramos

Si hay un plato que define el ADN de las fiestas argentinas, esa es la torre de panqueques. Compite cabeza a cabeza con el vitel toné, pero tiene una ventaja imbatible: su versatilidad. Es exótica a la vista, colorida y permite jugar con los ingredientes de estación.

Más allá de su estética, la torre de panqueques es la aliada perfecta del anfitrión: se debe preparar con anticipación, lo que te libera la cocina en el momento crítico de la cena. Pero, ojo: no todas las masas son iguales. Para que no quede seca ni se quiebre al cortar, hay un secreto fundamental en el reposo de la preparación.

A continuación, la guía definitiva para armar una torre de 6 porciones, húmeda y llena de sabor.

Torre de panqueques: ficha técnica de un clásico de Navidad

  • Dificultad: fácil / media
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 10 minutos
  • Porciones: 6
  • Calorías: 611 por porción

Torre de panqueques: la preparación paso a paso de este clásico para Navidad

La masa perfecta (sin grumos).

  • En un recipiente, tamizar la harina con la sal.
  • Hacer un hueco en el centro y colocar los huevos junto con la mitad de la leche.
  • Batir enérgicamente hasta lograr una pasta lisa y sin grumos.
  • Luego, agregar el resto de la leche y seguir batiendo hasta integrar todo.

El secreto del chef: dejar reposar la masa al menos 30 minutos. Esto permite que la harina se hidrate bien, lo que evitará que los panqueques se rompan al cocinarlos.

Cocción rápida.

  • Calentar una sartén de teflón a fuego medio.
  • Frotar apenas una cucharadita de manteca ayudándote con un papel absorbente (no debe quedar aceitosa).
  • Con un cucharón, volcar la mezcla en el centro y mover la sartén circularmente para cubrir todo el fondo. Si queda algún hueco, agregar un poquito más de mezcla.
  • Cocinar hasta que la superficie se vea seca y los bordes se despeguen. Dar vuelta y cocinar solo 10 segundos más.
  • Ir apilándolos en un plato para mantener la humedad.

La crema de unión.

  • Mezclar en otro recipiente el queso crema con la mayonesa.
  • Condimentar con sal, pimienta negra, el ajo rallado y, si te gusta el toque cítrico, la ralladura de limón.

El armado de la torre.

  • Untar 6 panqueques con la crema preparada.
  • Comenzar el montaje intercalando capas: cubrir con los vegetales (espinaca, palta, zanahoria, tomate) y asegurar al menos dos capas que tengan jamón y queso para dar estructura y sabor.

Tip: armar la torre 30 minutos antes de comerla y llevarla inmediatamente a la heladera. El frío hará que la crema tome cuerpo, la estructura quede firme y se pueda cortar una porción prolija sin que se desmorone.

Torre de panqueques: tips para reversionar este clásico de Navidad

  • Opción vegetariana: si tenés invitados que no comen carne, reemplazá el jamón cocido por rodajas de huevo duro o sumá más vegetales carnosos como champiñones salteados o láminas de zucchini grillado.
  • Presentación gourmet: antes de llevar a la mesa, decorá la superficie con rodajas finas de limón y unas hojas frescas de albahaca o perejil. Le da un toque de color profesional y mucha frescura visual.

Temas

Cómo hacer

Navidad

Recetas

Comentarios

Si hay un plato que define el ADN de las fiestas argentinas, esa es la torre de panqueques. Compite cabeza a cabeza con el vitel toné, pero tiene una ventaja imbatible: su versatilidad. Es exótica a la vista, colorida y permite jugar con los ingredientes de estación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias