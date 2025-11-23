ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Chau harinas en las Fiestas: pionono de espinaca que se hace en 15 minutos y no sube el colesterol

Si tenés ganas de cocinar algo rico y saludable este fin de año, este pionono de espinaca te permite disfrutar de la Navidad y comer con gusto. Una receta, paso a paso, súper fácil y deliciosa. ¡A probar!

Redacción

Por Redacción

Pionono salado para Navidad. Foto generada por IA.-

Pionono salado para Navidad. Foto generada por IA.-

Llega fin de año y la mesa de las fiestas suele ser un problema para quienes buscan cuidar sus niveles de glucosa o evitar las harinas refinadas. Pero no tenés que renunciar al clásico de la Navidad. Te enseñamos a preparar un pionono base de espinaca, súper flexible, fresco y liviano. Anotá el paso a paso de esta opción low carb que va a ser la estrella de tu cena.

Pionono de espinaca para Navidad: ¿cuáles son los ingredientes?

Olvidate de amasar o de ingredientes raros en esta Navidad. Para la masa base (que rinde para un arrollado grande) solo necesitás:

  • Huevos: 4 unidades.
  • Espinaca: 1 atado (crudo y lavado) o 150g de espinaca congelada (escurrida).
  • Condimentos: Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  • Opcional: 1 cucharada de queso crema descremado para darle elasticidad.
  • ¡Sin harina ni azúcar!

Pionono de espinaca para Navidad: receta paso a paso

Procesar.

  • Poné los huevos, la espinaca cruda y los condimentos en la licuadora.
  • Procesá hasta que quede una mezcla verde homogénea y con burbujas.

Horno.

  • En una placa rectangular con papel manteca (rocialo con aceite vegetal para que no se pegue), volcá la preparación.
  • Esparcila bien para que quede finita.

Cocción.

  • Llevá a horno medio (180°C) por solo 10 o 12 minutos.
  • ¡Ojo! No se tiene que secar mucho para que no se quiebre al enrollar.

Desmolde.

  • Sacalo, dejalo entibiar un minuto y, con ayuda del mismo papel o un repasador húmedo, enrollalo vacío para que tome la forma.

Pionono de espinaca para Navidad: rellenos frescos y aptos para todos

La magia de este pionono es que combina con todo. Acá te dejamos dos opciones para lucirte:

  • Versión «Fresco de Mar»: queso crema descremado con ciboulette, láminas de atún al natural y palta. Ideal para aportar Omega-3.
  • Versión «Caprese»: rodajas finas de tomate, queso tybo magro y albahaca fresca. Simple y efectivo.

Temas

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Navidad

Recetas

Llega fin de año y la mesa de las fiestas suele ser un problema para quienes buscan cuidar sus niveles de glucosa o evitar las harinas refinadas. Pero no tenés que renunciar al clásico de la Navidad. Te enseñamos a preparar un pionono base de espinaca, súper flexible, fresco y liviano. Anotá el paso a paso de esta opción low carb que va a ser la estrella de tu cena.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios