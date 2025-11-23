Chau harinas en las Fiestas: pionono de espinaca que se hace en 15 minutos y no sube el colesterol
Si tenés ganas de cocinar algo rico y saludable este fin de año, este pionono de espinaca te permite disfrutar de la Navidad y comer con gusto. Una receta, paso a paso, súper fácil y deliciosa. ¡A probar!
Llega fin de año y la mesa de las fiestas suele ser un problema para quienes buscan cuidar sus niveles de glucosa o evitar las harinas refinadas. Pero no tenés que renunciar al clásico de la Navidad. Te enseñamos a preparar un pionono base de espinaca, súper flexible, fresco y liviano. Anotá el paso a paso de esta opción low carb que va a ser la estrella de tu cena.
Pionono de espinaca para Navidad: ¿cuáles son los ingredientes?
Olvidate de amasar o de ingredientes raros en esta Navidad. Para la masa base (que rinde para un arrollado grande) solo necesitás:
- Huevos: 4 unidades.
- Espinaca: 1 atado (crudo y lavado) o 150g de espinaca congelada (escurrida).
- Condimentos: Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Opcional: 1 cucharada de queso crema descremado para darle elasticidad.
- ¡Sin harina ni azúcar!
Pionono de espinaca para Navidad: receta paso a paso
Procesar.
- Poné los huevos, la espinaca cruda y los condimentos en la licuadora.
- Procesá hasta que quede una mezcla verde homogénea y con burbujas.
Horno.
- En una placa rectangular con papel manteca (rocialo con aceite vegetal para que no se pegue), volcá la preparación.
- Esparcila bien para que quede finita.
Cocción.
- Llevá a horno medio (180°C) por solo 10 o 12 minutos.
- ¡Ojo! No se tiene que secar mucho para que no se quiebre al enrollar.
Desmolde.
- Sacalo, dejalo entibiar un minuto y, con ayuda del mismo papel o un repasador húmedo, enrollalo vacío para que tome la forma.
Pionono de espinaca para Navidad: rellenos frescos y aptos para todos
La magia de este pionono es que combina con todo. Acá te dejamos dos opciones para lucirte:
- Versión «Fresco de Mar»: queso crema descremado con ciboulette, láminas de atún al natural y palta. Ideal para aportar Omega-3.
- Versión «Caprese»: rodajas finas de tomate, queso tybo magro y albahaca fresca. Simple y efectivo.
