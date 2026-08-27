Cómo hacer browkie: la receta viral que combina brownie y cookies en un solo bocado

El browkie se convirtió en uno de esos postres irresistibles para quienes no quieren elegir entre un brownie bien húmedo y una cookie crocante. La preparación combina ambas masas en una misma fuente: una base intensa de chocolate y una capa de galleta con chips que se hornea hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.

Es una opción ideal para la merienda, para acompañar el café o para preparar cuando se busca un dulce casero diferente y fácil de compartir.

Ingredientes

Para la capa de brownie:

100 g de manteca

150 g de chocolate semiamargo

2 huevos

150 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

80 g de harina 0000

30 g de cacao amargo

1 pizca de sal

Para la capa de cookies:

100 g de manteca

100 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 g de harina 0000

1/2 cucharadita de polvo de hornear

100 g de chips de chocolate

1 pizca de sal

Paso a paso

Preparar el brownie. Derretir la manteca junto con el chocolate a baño María o en el microondas, haciendo intervalos cortos para evitar que se queme. En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar. Incorporar el chocolate derretido con la manteca y mezclar. Tamizar la harina, el cacao y la sal. Agregar a la preparación y mezclar suavemente hasta obtener una masa homogénea. Preparar la cookie. Batir la manteca blanda con el azúcar. Añadir el huevo y la vainilla. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta formar una masa y agregar los chips de chocolate. Armar el browkie. Enmantecar y forrar con papel manteca un molde cuadrado o rectangular. Colocar primero la mezcla de brownie y distribuirla de manera pareja. Por encima, colocar porciones de la masa de cookie y extender suavemente, sin necesidad de cubrirla de manera completamente uniforme. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos. La superficie debe quedar dorada, pero el centro todavía ligeramente húmedo. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. Así las dos capas mantienen mejor su textura.

El secreto para que quede perfecto

La clave está en no sobrecocinarlo. El brownie debe conservar una textura húmeda y la capa de cookie tiene que quedar dorada por fuera y tierna en el centro. Para conseguir ese contraste, conviene retirar el browkie del horno cuando todavía parece un poco blando en el centro: terminará de afirmarse mientras se enfría.

También se puede servir tibio, acompañado con una bocha de helado de vainilla, para convertirlo en un postre todavía más tentador.