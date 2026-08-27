Budín nube de mandarina: la receta esponjosa y aromática para acompañar el mate

El budín de mandarina tiene una textura suave y aireada, un intenso aroma cítrico y una preparación sencilla. Es ideal para la merienda y una buena opción para aprovechar las mandarinas de temporada.

Ingredientes

2 mandarinas grandes

3 huevos

180 g de azúcar

100 ml de aceite neutro

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Azúcar impalpable, opcional

Preparación

Preparar las mandarinas: lavar muy bien las mandarinas. Rallar la cáscara de una de ellas, evitando la parte blanca, y luego exprimir ambas para obtener aproximadamente 100 ml de jugo. Batir los huevos: colocar los huevos junto con el azúcar en un bowl y batir durante varios minutos, hasta obtener una preparación más clara, espumosa y aireada. Este paso es clave para conseguir el efecto “nube”. Incorporar los líquidos: sumar el aceite, el jugo de mandarina, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente. Agregar la harina: incorporar la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal. Integrar con movimientos envolventes, sin batir de más. Hornear: volcar la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Llevar a horno precalentado a 170 °C durante unos 35 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco. Dejar enfriar: retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar. Una vez frío, se puede espolvorear con azúcar impalpable.

El secreto para que quede bien «nube«

La clave está en batir muy bien los huevos con el azúcar y después incorporar la harina con movimientos suaves. Así se conserva el aire de la mezcla y el budín queda más liviano y esponjoso. La ralladura de mandarina, además, potencia muchísimo el aroma cítrico.

Se puede agregar un puñado de nueces picadas, chips de chocolate blanco o unas semillas de amapola. También queda muy bien con un glasé preparado con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de mandarina.

Tip: si se busca un sabor más intenso, se puede pinchar el budín recién salido del horno y bañarlo con unas cucharadas de jugo de mandarina mezclado con un poco de azúcar.