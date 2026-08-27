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Budín nube de mandarina: la receta esponjosa y aromática para acompañar el mate

Una receta simple, aromática y perfecta para la merienda: este budín de mandarina queda suave, húmedo y con una textura tan liviana que se deshace en la boca.

Redacción

Por Redacción

Budín nube de mandarina. Foto ilustrativa.

Budín nube de mandarina. Foto ilustrativa.

El budín de mandarina tiene una textura suave y aireada, un intenso aroma cítrico y una preparación sencilla. Es ideal para la merienda y una buena opción para aprovechar las mandarinas de temporada.

Ingredientes

  • 2 mandarinas grandes
  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro
  • 200 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable, opcional

Preparación

  1. Preparar las mandarinas: lavar muy bien las mandarinas. Rallar la cáscara de una de ellas, evitando la parte blanca, y luego exprimir ambas para obtener aproximadamente 100 ml de jugo.
  2. Batir los huevos: colocar los huevos junto con el azúcar en un bowl y batir durante varios minutos, hasta obtener una preparación más clara, espumosa y aireada. Este paso es clave para conseguir el efecto “nube”.
  3. Incorporar los líquidos: sumar el aceite, el jugo de mandarina, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente.
  4. Agregar la harina: incorporar la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal. Integrar con movimientos envolventes, sin batir de más.
  5. Hornear: volcar la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Llevar a horno precalentado a 170 °C durante unos 35 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco.
  6. Dejar enfriar: retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar. Una vez frío, se puede espolvorear con azúcar impalpable.

El secreto para que quede bien «nube«

La clave está en batir muy bien los huevos con el azúcar y después incorporar la harina con movimientos suaves. Así se conserva el aire de la mezcla y el budín queda más liviano y esponjoso. La ralladura de mandarina, además, potencia muchísimo el aroma cítrico.

Se puede agregar un puñado de nueces picadas, chips de chocolate blanco o unas semillas de amapola. También queda muy bien con un glasé preparado con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de mandarina.

Tip: si se busca un sabor más intenso, se puede pinchar el budín recién salido del horno y bañarlo con unas cucharadas de jugo de mandarina mezclado con un poco de azúcar.


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El budín de mandarina tiene una textura suave y aireada, un intenso aroma cítrico y una preparación sencilla. Es ideal para la merienda y una buena opción para aprovechar las mandarinas de temporada.

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