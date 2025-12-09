Cómo hacer medialunas de manteca sin gluten: receta detallada paso a paso

La elaboración de medialunas de manteca sin TACC dejó de ser un desafío exclusivo de panaderos profesionales. Cada vez más cocineros caseros se animan a preparar su propia versión, impulsados por la búsqueda de sabores tradicionales adaptados a una alimentación libre de gluten.

El mayor reto al preparar medialunas sin gluten es lograr una masa suave, esponjosa y con el hojaldrado típico. Para eso, la receta incorpora una combinación equilibrada de harinas y técnicas que sustituyen la función del gluten sin alterar el sabor característico de la medialuna de manteca.

Para esta preparación se utiliza la receta de @budaresintacc, citada como fuente del paso a paso.

Ingredientes principales

Para una docena aproximada de medialunas sin TACC se utilizan:

150 g de harina de arroz

150 g de fécula de mandioca

100 g de maicena

1 cda de goma xantana

150 g de azúcar

10 g de levadura seca

150 ml de leche tibia (puede ser vegetal)

1 huevo

1 cdita de esencia de vainilla

100 g de manteca fría para hojaldrar

1 pizca de sal

Pasos de la preparación

La receta requiere organización y frío, claves para que la masa mantenga su estructura. Las principales etapas son:

Activar la levadura

Mezclar levadura, un poco de azúcar y leche tibia.

Dejar espumar 10 minutos.

Formar la masa base

Combinar harinas, xantana, azúcar y sal.

Sumar huevo, esencia y la levadura activada.

Incorporar la leche de a poco hasta lograr una masa suave.

Refrigerar 30 minutos.

Hojaldrado con manteca

Estirar la masa en rectángulo.

Colocar la manteca fría al centro y plegar como un sobre.

Hacer 3 pliegues simples, enfriando 15 minutos entre cada uno.

Dar forma a las medialunas

Estirar la masa final.

Cortar triángulos y enrollar desde la base hacia la punta.

Curvar ligeramente para lograr la forma clásica.

Leudar y hornear

Dejar levar 40 minutos.

Hornear a 180°C por 15–18 minutos.

Pincelar con almíbar para dar brillo.

Adaptación, técnica y paciencia son los ingredientes clave para que este clásico argentino también sea posible en una mesa sin TACC.