Cómo hacer medialunas de manteca sin gluten: receta detallada paso a paso
Una alternativa apta para celíacos que permite recrear una factura clásica en versión sin TACC.
La elaboración de medialunas de manteca sin TACC dejó de ser un desafío exclusivo de panaderos profesionales. Cada vez más cocineros caseros se animan a preparar su propia versión, impulsados por la búsqueda de sabores tradicionales adaptados a una alimentación libre de gluten.
El mayor reto al preparar medialunas sin gluten es lograr una masa suave, esponjosa y con el hojaldrado típico. Para eso, la receta incorpora una combinación equilibrada de harinas y técnicas que sustituyen la función del gluten sin alterar el sabor característico de la medialuna de manteca.
Para esta preparación se utiliza la receta de @budaresintacc, citada como fuente del paso a paso.
Ingredientes principales
Para una docena aproximada de medialunas sin TACC se utilizan:
- 150 g de harina de arroz
- 150 g de fécula de mandioca
- 100 g de maicena
- 1 cda de goma xantana
- 150 g de azúcar
- 10 g de levadura seca
- 150 ml de leche tibia (puede ser vegetal)
- 1 huevo
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 100 g de manteca fría para hojaldrar
- 1 pizca de sal
Pasos de la preparación
La receta requiere organización y frío, claves para que la masa mantenga su estructura. Las principales etapas son:
Activar la levadura
- Mezclar levadura, un poco de azúcar y leche tibia.
- Dejar espumar 10 minutos.
Formar la masa base
- Combinar harinas, xantana, azúcar y sal.
- Sumar huevo, esencia y la levadura activada.
- Incorporar la leche de a poco hasta lograr una masa suave.
- Refrigerar 30 minutos.
Hojaldrado con manteca
- Estirar la masa en rectángulo.
- Colocar la manteca fría al centro y plegar como un sobre.
- Hacer 3 pliegues simples, enfriando 15 minutos entre cada uno.
Dar forma a las medialunas
- Estirar la masa final.
- Cortar triángulos y enrollar desde la base hacia la punta.
- Curvar ligeramente para lograr la forma clásica.
Leudar y hornear
- Dejar levar 40 minutos.
- Hornear a 180°C por 15–18 minutos.
- Pincelar con almíbar para dar brillo.
Adaptación, técnica y paciencia son los ingredientes clave para que este clásico argentino también sea posible en una mesa sin TACC.
