Cómo hacer bocaditos de muzzarella sin TACC: una opción simple y deliciosa para todos

Lista de Ingredientes Muzzarella: 250 gr Huevos: 2 Almidón de maíz: ½ taza Pan rallado sin TACC (o rebozador apto): ½ taza Sal y pimienta: al gusto Aceite: para freír

Los bocaditos de muzzarella se convirtieron en un infaltable en reuniones y mesas de picada. Esta versión sin TACC permite que todos puedan disfrutarlos, sin perder el sabor ni la textura original. Se preparan en pocos minutos y pueden freírse o cocinarse al horno.

Paso a paso: cómo hacer bocaditos de muzzarella sin TACC

Cortar la muzzarella en cubos pequeños (de unos 2 cm). Batir los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta. En otro recipiente, mezclar el almidón de maíz con el pan rallado sin TACC. Pasar cada cubo de muzzarella primero por el huevo y luego por la mezcla de rebozado. Repetir el paso si se desea una capa más crocante. Llevar los bocaditos al freezer por al menos 20 minutos para que el queso no se derrita antes de tiempo. Freír en aceite caliente hasta que estén dorados o cocinar al horno a 200°C por 10-12 minutos.

Consejos