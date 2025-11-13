30 min
Cómo hacer bocaditos de muzzarella sin TACC: una opción simple y deliciosa para todos
Ideales para picadas, reuniones o meriendas, los bocaditos de muzzarella sin TACC se preparan con pocos ingredientes y son aptos para personas celíacas.
Lista de Ingredientes
Muzzarella: 250 gr
Huevos: 2
Almidón de maíz: ½ taza
Pan rallado sin TACC (o rebozador apto): ½ taza
Sal y pimienta: al gusto
Aceite: para freír
Los bocaditos de muzzarella se convirtieron en un infaltable en reuniones y mesas de picada. Esta versión sin TACC permite que todos puedan disfrutarlos, sin perder el sabor ni la textura original. Se preparan en pocos minutos y pueden freírse o cocinarse al horno.
Paso a paso: cómo hacer bocaditos de muzzarella sin TACC
- Cortar la muzzarella en cubos pequeños (de unos 2 cm).
- Batir los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta.
- En otro recipiente, mezclar el almidón de maíz con el pan rallado sin TACC.
- Pasar cada cubo de muzzarella primero por el huevo y luego por la mezcla de rebozado.
- Repetir el paso si se desea una capa más crocante.
- Llevar los bocaditos al freezer por al menos 20 minutos para que el queso no se derrita antes de tiempo.
- Freír en aceite caliente hasta que estén dorados o cocinar al horno a 200°C por 10-12 minutos.
Consejos
- Se pueden agregar hierbas secas o pimentón al rebozado para dar más sabor.
- Acompañan muy bien con salsas suaves: de tomate, criolla o mayonesa con limón.
- También se pueden hacer con queso pategrás o mozzarella light.
