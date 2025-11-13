Mousse de yogur con frutos rojos: el postre fácil que conquistará tu Navidad

Lista de Ingredientes yogur griego: 250 gr nata líquida para montar: 150 gr claras de huevo: 2 azúcar glasé: 50 gr mermelada de fresa: 50 gr gelatina: 1,5 láminas Frutos rojos: al gusto

Las cenas navideñas suelen estar llenas de platos abundantes, y muchas veces el postre queda en segundo plano. Pero hay opciones que logran destacar por su frescura y ligereza: la mousse de yogur con frutos rojos es uno de esos aciertos. Cremosa, suave y con un equilibrio perfecto entre lo ácido y lo dulce, se convierte en la opción ideal para cerrar el menú sin sensación de pesadez.

Paso a paso: cómo hacer mousse de yogur con frutos rojos

Hidratamos la gelatina en agua fría durante 10 minutos. Mezclamos el yogur con el azúcar glasé hasta lograr una textura cremosa y uniforme. Calentamos 50 ml de nata, disolvemos la gelatina escurrida y dejamos atemperar. Añadimos unas cucharadas de yogur y mezclamos hasta integrar bien. Volcamos esta mezcla al resto del yogur y removemos suavemente. Montamos la nata fría e incorporamos poco a poco a la mezcla de yogur. Batimos las claras a punto de nieve e integramos con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad. Rellenamos los vasitos hasta tres cuartas partes y dejamos reposar en la nevera 1 hora. Preparamos la salsa de frutos rojos mezclando la mermelada con agua y colando para obtener una textura fina. Repartimos sobre la mousse y decoramos con frutos rojos y hojas de menta.

Con este postre, la Navidad se cierra con un toque fresco y elegante, sin renunciar al sabor ni a la presentación. Perfecto para quienes buscan un final ligero y delicioso en la mesa navideña.