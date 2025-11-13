ESCUCHÁ RN RADIO
Mousse de yogur con frutos rojos: el postre fácil que conquistará tu Navidad

Ligero, fresco y fácil de preparar, el postre perfecto para cerrar las cenas navideñas sin empalagar.

Lista de Ingredientes

yogur griego: 250 gr

nata líquida para montar: 150 gr

claras de huevo: 2

azúcar glasé: 50 gr

mermelada de fresa: 50 gr

gelatina: 1,5 láminas

Frutos rojos: al gusto

Las cenas navideñas suelen estar llenas de platos abundantes, y muchas veces el postre queda en segundo plano. Pero hay opciones que logran destacar por su frescura y ligereza: la mousse de yogur con frutos rojos es uno de esos aciertos. Cremosa, suave y con un equilibrio perfecto entre lo ácido y lo dulce, se convierte en la opción ideal para cerrar el menú sin sensación de pesadez.

Paso a paso: cómo hacer mousse de yogur con frutos rojos

    1. Hidratamos la gelatina en agua fría durante 10 minutos.
    2. Mezclamos el yogur con el azúcar glasé hasta lograr una textura cremosa y uniforme.
    3. Calentamos 50 ml de nata, disolvemos la gelatina escurrida y dejamos atemperar. Añadimos unas cucharadas de yogur y mezclamos hasta integrar bien. Volcamos esta mezcla al resto del yogur y removemos suavemente.
    4. Montamos la nata fría e incorporamos poco a poco a la mezcla de yogur.
    5. Batimos las claras a punto de nieve e integramos con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.
    6. Rellenamos los vasitos hasta tres cuartas partes y dejamos reposar en la nevera 1 hora.
    7. Preparamos la salsa de frutos rojos mezclando la mermelada con agua y colando para obtener una textura fina. Repartimos sobre la mousse y decoramos con frutos rojos y hojas de menta.

    Con este postre, la Navidad se cierra con un toque fresco y elegante, sin renunciar al sabor ni a la presentación. Perfecto para quienes buscan un final ligero y delicioso en la mesa navideña.


