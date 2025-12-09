Éclairs sin TACC: la versión sin gluten de un clásico francés que sorprende por su textura

La pastelería sin gluten ha evolucionado notablemente en los últimos años, y muchas recetas tradicionales hoy encuentran su versión apta sin perder técnica ni sabor. Entre ellas, los éclairs sin TACC se convirtieron en una de las preparaciones que más curiosidad despiertan: una masa choux ligera, un interior suave y la posibilidad de combinarlos con distintos rellenos.

Para esta nota tomamos como base la receta desarrollada por Schär, una de las primeras marcas en adaptar la masa choux al formato sin gluten y ponerla al alcance del público celíaco. La propuesta respeta el método clásico —cocción previa de la mezcla, incorporación cuidadosa de los huevos y horneado alto para lograr volumen— pero utilizando ingredientes aptos que permiten mantener la estructura y textura características.

Ingredientes para hacer éclairs sin TACC

Para la Masa Choux Sin Gluten:

La clave está en el uso del mix , diseñado para repostería, que permite conseguir la textura ligera y hueca característica del petisú.

75 g de Mix C – Repostería (Schär)

(Schär) 2 huevos enteros

enteros 50 g de mantequilla

4 g de azúcar

2 g de sal

60 ml de leche

60 ml de agua

Para la Crema Pastelera de Chocolate (Libre de Gluten):

Un relleno denso y chocolatoso que contrasta maravillosamente con la ligereza de la masa. Se sustituye la harina por almidón de maíz para el espesado.

300 ml de leche

3 yemas de huevo

de huevo 60 g de azúcar glas

25 g de almidón de maíz (Maicena)

(Maicena) 15 g de cacao en polvo sin azúcar

sin azúcar 30 g de mantequilla

Para el Glaseado Brillante:

El toque final que le da el aspecto inconfundible y un extra de sabor intenso a chocolate.

80 g de chocolate negro

80 g de nata líquida para cocinar

para cocinar 20 g de mantequilla

Preparación y horneado de los éclairs sin TACC

Hervido: En una olla, combine el agua, la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar. Lleve a ebullición. Masa: Retire la olla del fuego y añada el Mix C – Repostería de golpe. Mezcle vigorosamente con una cuchara de madera hasta obtener una masa homogénea que se despegue de las paredes. Secado: Vuelva a poner la olla al fuego bajo durante uno o dos minutos, sin dejar de remover, para secar ligeramente la masa (esto ayuda a que se infle mejor). Enfriado y Huevos: Transfiera la masa a un bol. Deje enfriar unos minutos. Luego, incorpore los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. La masa debe quedar brillante y elástica, con una consistencia que caiga lentamente al levantar la espátula. Formado y Horneado: Coloque la masa en una manga pastelera con una boquilla rizada o lisa. Forme tiras de unos 10-12 cm (éclairs) sobre una bandeja con papel de hornear. Precaliente el horno y hornee hasta que estén dorados, secos y completamente hinchados.

Elaboración de la Crema Pastelera de Chocolate

Calentar Leche: Caliente la leche en una cacerola a fuego medio, sin que llegue a hervir. Mezcla de Yemas: En un bol aparte, bata las yemas con el azúcar glas hasta que estén pálidas. Agregue el almidón de maíz y el cacao en polvo sin azúcar. Temperar y Cocinar: Vierta la leche caliente gradualmente sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente para temperarlas. Vuelva a poner toda la mezcla en la cacerola a fuego medio-bajo. Espesado: Cocine, removiendo continuamente, hasta que la crema espese. Debe hervir suavemente durante un minuto. Retire del fuego e incorpore la mantequilla hasta que se disuelva. Enfriado: Cubra la crema con papel film directamente sobre la superficie para evitar que se forme costra y deje enfriar completamente en el refrigerador.

Montaje y Glaseado

Relleno: Una vez que los éclairs y la crema estén fríos, rellene las piezas de masa choux utilizando una manga pastelera con una boquilla fina (haciendo 2-3 perforaciones discretas en la base de cada éclair). Glaseado: Pique el chocolate negro. Caliente la nata líquida en una cacerola. Cuando esté a punto de hervir, retire del fuego y vierta sobre el chocolate y la mantequilla. Deje reposar por un minuto y luego mezcle hasta obtener un glaseado liso y brillante. Acabado: Sumerja rápidamente la parte superior de cada éclair en el glaseado tibio. Deje reposar en una rejilla hasta que el glaseado se asiente antes de servir.

El resultado final: un Éclair de Chocolate que satisfará incluso al paladar más exigente. ¡A disfrutar!