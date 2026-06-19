Los agrónomos no dan crédito: la fruta más dulce de todas sale de una palmera y tiene su mayor plantación en el desierto del Sahara

En una de las regiones más áridas e inhóspitas del planeta, donde las lluvias son prácticamente inexistentes y las temperaturas estivales superan con frecuencia los 45 grados, crece una de las producciones frutícolas más sorprendentes del mundo. Millones de palmeras se extienden sobre miles de hectáreas en medio del Sahara, transformando el paisaje desértico en un gigantesco oasis productivo gracias a una combinación de ingeniería hidráulica, tecnología de riego y una especie vegetal adaptada durante milenios a las condiciones más extremas.

La protagonista de esta historia es el dátil, una fruta considerada la más dulce del planeta y que nace de la palmera datilera. Su cultivo forma parte de la identidad agrícola de numerosos países del norte de África y Medio Oriente, pero hoy encuentra en Egipto a su máximo exponente mundial, con la mayor producción global y el desarrollo de la plantación de palmeras datileras más grande jamás construida.

La mayor plantación de dátiles del mundo florece en el corazón del Sahara

La plantación de palmeras datileras más grande del planeta se encuentra en la región de Toshka, en el sur de Egipto, una zona ubicada en pleno desierto del Sahara. Allí, el gobierno egipcio impulsa un ambicioso programa agrícola que contempla la implantación de millones de palmeras sobre extensas superficies recuperadas para la producción.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional orientada a expandir la frontera agrícola y fortalecer el liderazgo del país en el mercado mundial de dátiles. Actualmente, Egipto es el mayor productor del mundo, con alrededor de dos millones de toneladas anuales, una cifra que representa cerca de una quinta parte de toda la producción global.

La plantación de palmeras datileras más grande del planeta se encuentra en la región de Toshka, en el sur de Egipto, una zona ubicada en pleno desierto del Sahara.

La existencia de semejante emprendimiento en medio del desierto solo es posible gracias al agua del río Nilo. A través de gigantescas estaciones de bombeo y una red de canales construida especialmente para este fin, el recurso hídrico es transportado desde el lago Nasser hacia las nuevas áreas agrícolas de Toshka.

Una vez en los establecimientos productivos, el agua se distribuye principalmente mediante sistemas de riego por goteo, una tecnología que permite aplicar el recurso directamente en la zona radicular de cada planta, minimizando pérdidas por evaporación y optimizando el uso del agua en un ambiente extremadamente seco.

La producción de dátiles en medio del desierto solo es posible gracias al agua del río Nilo, que llega a través de gigantescas estaciones de bombeo y una red de canales.

La elección de la palmera datilera tampoco es casual. Se trata de una especie especialmente adaptada a las altas temperaturas, la radiación intensa y los ambientes áridos. De hecho, existe un antiguo dicho árabe que resume perfectamente sus necesidades: “los pies en el agua y la cabeza en el fuego”. Es decir, requiere disponibilidad hídrica en las raíces, pero prospera bajo condiciones de calor extremo que resultarían limitantes para la mayoría de los cultivos frutales.

El dátil: una fruta extraordinaria que nace de una palmera

El dátil es el fruto de la palmera datilera (Phoenix dactylifera), una especie cultivada desde hace más de 5.000 años y considerada una de las plantas más importantes en la historia de las civilizaciones del desierto.

Las palmeras adultas pueden alcanzar entre 15 y 25 metros de altura, con un tronco único coronado por un conjunto de largas hojas plumosas que forman una copa característica. Cada ejemplar puede producir racimos que pesan decenas de kilos y contienen cientos de frutos.

Lo que distingue al dátil de cualquier otra fruta es su extraordinaria concentración de azúcares naturales. Dependiendo de la variedad y del grado de madurez, puede contener entre 65% y 80% de azúcares, valores muy superiores a los de frutas tradicionales como manzanas, peras, duraznos o bananas.

Dependiendo de la variedad y del grado de madurez, puede contener entre 65% y 80% de azúcares, valores muy superiores a los de frutas tradicionales

Esta riqueza energética explica por qué durante siglos fue un alimento fundamental para las poblaciones del norte de África y Medio Oriente. Los dátiles podían conservarse durante largos períodos sin perder sus propiedades, facilitando el abastecimiento de comunidades que habitaban regiones donde la producción agrícola era limitada.

Además de su dulzura, son apreciados por su contenido de fibra, minerales y compuestos antioxidantes. Entre las variedades más reconocidas se encuentran los Medjool, famosos por su gran tamaño y textura suave, y los Deglet Noor, ampliamente utilizados en la industria alimentaria.

Hoy el dátil vive un renovado auge a nivel mundial impulsado por la creciente demanda de alimentos naturales y energéticos. Mientras tanto, en el desierto del Sahara, millones de palmeras continúan demostrando que incluso en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra es posible producir una de las frutas más dulces y valoradas del planeta.

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