Cómo limpiar una sartén quemada y dejarla como nueva sin rayarla.

Cuando una sartén se quema, muchas personas recurren a esponjas metálicas o productos abrasivos para eliminar las manchas. Sin embargo, estas alternativas pueden terminar dañando la superficie, especialmente si se trata de utensilios con revestimiento antiadherente.

La buena noticia es que existen métodos caseros simples y efectivos que permiten aflojar la suciedad adherida sin necesidad de frotar con fuerza ni deteriorar el material.

El truco casero para eliminar los restos quemados

Uno de los métodos más utilizados consiste en combinar agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Esta mezcla ayuda a desprender la grasa acumulada y los restos de comida pegados en el fondo de la sartén.

Para aplicarlo correctamente, hay que cubrir la base con agua caliente y agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio junto con un chorro de vinagre blanco. La reacción generará espuma, por lo que se recomienda realizar el procedimiento con cuidado.

Luego, se debe dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Si las manchas están muy adheridas, también es posible calentar la mezcla a fuego bajo durante algunos minutos para potenciar el efecto.

Paso a paso para proteger el antiadherente

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, hay que retirar el líquido y limpiar la superficie con una esponja suave o un paño húmedo.

Para evitar daños, los especialistas recomiendan:

Dejar enfriar la sartén antes de lavarla para evitar deformaciones por cambios bruscos de temperatura.

Utilizar esponjas suaves que no rayen la superficie.

Evitar limpiadores abrasivos que puedan desgastar la capa protectora.

Repetir el proceso si aún quedan restos adheridos.

Si las manchas persisten, una alternativa es preparar una pasta con bicarbonato de sodio y unas gotas de agua. La mezcla debe aplicarse sobre las zonas quemadas y dejarse actuar durante varios minutos antes de retirarla suavemente.

Qué elementos conviene evitar

Los expertos desaconsejan el uso de virulana, espátulas metálicas, cepillos duros y productos químicos agresivos. Aunque pueden parecer una solución rápida, suelen deteriorar el revestimiento y reducir considerablemente la vida útil de la sartén.

Con estos simples cuidados y utilizando ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier cocina, es posible recuperar una sartén quemada, eliminar la suciedad acumulada y mantener el utensilio en buenas condiciones durante mucho más tiempo.