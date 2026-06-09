El boom del pádel: por qué está de moda y cuáles son sus beneficios para la salud

Hace algunos años era un deporte prácticamente desconocido fuera de España y Argentina. Hoy, el pádel vive una verdadera explosión global y se convirtió en una de las actividades deportivas con mayor crecimiento del planeta.

Su éxito no se explica solo por la competencia o la moda. Según especialistas y estudios científicos, buena parte de su popularidad está relacionada con algo más profundo: es fácil de aprender, genera vínculos sociales y ofrece importantes beneficios para la salud física y mental.

Por qué el pádel se volvió tan popular

A diferencia de otros deportes de raqueta, el pádel tiene una curva de aprendizaje más amigable para quienes recién comienzan.

Las dimensiones de la cancha, el uso de paredes y el formato de dobles hacen que los intercambios sean más largos y entretenidos incluso para jugadores principiantes.

Según la asociación británica LTA Padel, uno de los grandes motivos de su crecimiento es que resulta divertido desde la primera clase, lo que favorece la continuidad y la práctica regular.

Un excelente ejercicio para el corazón

Uno de los beneficios más estudiados del pádel es su impacto sobre la salud cardiovascular.

Una revisión científica publicada en el International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que este deporte ayuda a mejorar la capacidad aeróbica, favorece la condición cardiorrespiratoria y contribuye a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.

Los partidos combinan desplazamientos cortos, cambios de dirección y movimientos de intensidad variable que mantienen activo al sistema cardiovascular durante gran parte del juego.

Mejora la coordinación, los reflejos y el equilibrio

El pádel obliga a reaccionar rápidamente frente a la pelota y a anticipar movimientos del rival.

Por eso, diferentes especialistas destacan mejoras en:

Coordinación ojo-mano.

Equilibrio.

Agilidad.

Tiempo de reacción.

Control corporal.

Estas habilidades no solo benefician el rendimiento deportivo, sino también la movilidad y la autonomía en la vida cotidiana.

Un aliado para reducir el estrés

Más allá de lo físico, el pádel también ofrece ventajas para la salud mental.

La práctica regular de actividad física favorece la liberación de endorfinas y ayuda a reducir los niveles de estrés. Además, al jugarse generalmente en parejas, promueve la interacción social y el sentido de pertenencia.

Investigaciones recientes también encontraron asociaciones entre la práctica del pádel y mayores niveles de confianza personal, bienestar emocional y menor ansiedad en comparación con otros deportes de raqueta.

Ayuda a mantenerse activo sin importar la edad

Otra de las razones que explican su éxito es que puede ser practicado por personas de distintas edades y niveles de condición física.

A diferencia de disciplinas más exigentes desde el punto de vista técnico o físico, el pádel permite adaptar la intensidad del juego y disfrutarlo tanto de forma recreativa como competitiva.

Por eso se convirtió en una opción frecuente para quienes buscan volver a hacer actividad física después de años de sedentarismo.

¿Cuántas calorías se pueden quemar jugando al pádel?

Aunque el gasto energético depende de la intensidad del partido, algunos especialistas estiman que una hora de juego puede representar un consumo de entre 400 y 600 calorías, similar al de otras actividades aeróbicas de intensidad moderada a alta.

El secreto de su crecimiento: ejercicio y diversión en partes iguales

Los investigadores que estudian el fenómeno coinciden en que el principal valor del pádel no está solamente en sus beneficios físicos.

La clave parece estar en que las personas disfrutan practicarlo y, por lo tanto, mantienen el hábito a largo plazo. Esa adherencia es uno de los factores más importantes para obtener beneficios reales para la salud.

En un contexto donde cada vez cuesta más sostener rutinas de ejercicio, el pádel logró algo que no siempre resulta sencillo: transformar la actividad física en una experiencia social, divertida y accesible para casi cualquier persona.