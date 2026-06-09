Cinco trucos para que tu lavanda florezca más y perfume toda la casa

Hay plantas que exigen atención constante y otras que parecen arreglárselas solas. La lavanda pertenece a este último grupo. Resiste el calor, tolera períodos de sequía, perfuma el ambiente y regala flores violetas durante buena parte del año.

Además de embellecer cualquier lugar en el que se ubique, atrae abejas y mariposas, ayuda a crear espacios más relajantes y se convirtió en una de las plantas favoritas de quienes buscan sumar un toque natural y mediterráneo a sus hogares.

Pero aunque sea una especie noble y resistente, existen algunos cuidados clave que pueden marcar la diferencia entre una planta apagada y una lavanda llena de flores.

1. Elegí una maceta que permita respirar a las raíces

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cualquier recipiente sirve.

Para crecer sana, la lavanda necesita una maceta profunda, de al menos 30 centímetros, y con excelente drenaje. Sus raíces no toleran el exceso de humedad y pueden deteriorarse rápidamente si el agua queda acumulada.

Las macetas de barro o terracota suelen ser las más recomendadas porque permiten que la tierra se seque más fácilmente y evitan el exceso de humedad.

Un pequeño detalle que hace la diferencia es colocar piedras, grava o trozos de cerámica en la base antes de agregar el sustrato.

2. Cuanto más sol reciba, más flores tendrá

Si existe una regla de oro para la lavanda, es esta: ama el sol.

Esta planta mediterránea necesita al menos seis horas diarias de luz directa para desarrollarse correctamente. Cuando no recibe suficiente iluminación, pierde su forma compacta, crece débil y produce menos flores.

En balcones y terrazas, los espacios orientados al norte o noroeste suelen ofrecer las mejores condiciones.

Además, la buena ventilación es fundamental para evitar hongos y mantener el follaje saludable durante todo el año.

3. Regala menos de lo que imaginás

La mayoría de las plantas sufren cuando les falta agua. La lavanda suele sufrir por lo contrario.

Acostumbrada a los climas secos del Mediterráneo, esta especie prefiere pasar algo de sed antes que convivir con raíces constantemente húmedas.

La recomendación es sencilla: regar solo cuando el sustrato esté seco.

En verano puede necesitar algo más de agua, especialmente si recibe sol intenso durante gran parte del día. En invierno, en cambio, los riegos deben espaciarse mucho más.

Un truco práctico consiste en introducir un dedo en la tierra. Si todavía se siente húmeda unos centímetros hacia abajo, es mejor esperar.

4. La poda es el secreto de una lavanda siempre joven

Con el paso de los años, muchas plantas de lavanda se vuelven leñosas, pierden forma y florecen menos.

La solución está en una poda regular.

Después de cada floración conviene retirar las flores secas y realizar un recorte ligero del follaje. Además, una poda más profunda a fines del invierno o comienzos de la primavera ayuda a estimular nuevos brotes y una floración más abundante.

Eso sí: los expertos recomiendan evitar cortar sobre la madera vieja donde ya no quedan hojas, ya que muchas veces no vuelve a brotar.

5. Protegela durante las heladas más intensas

Aunque es una planta bastante resistente al frío, las bajas temperaturas extremas pueden afectar especialmente a los ejemplares cultivados en maceta.

En regiones con inviernos rigurosos conviene ubicarla cerca de una pared protegida, debajo de un alero o trasladarla a un lugar más reparado durante las noches más frías.

Este simple cuidado puede ayudar a que atraviese el invierno sin problemas y vuelva a florecer con fuerza en primavera.

Mucho más que una planta decorativa

La popularidad de la lavanda no se explica solo por su belleza.

Sus flores secas se utilizan para elaborar bolsitas aromáticas, sahumerios naturales y aceites esenciales. Además, es una aliada de huertas y jardines porque atrae polinizadores fundamentales para el equilibrio del ecosistema.

Quizás ese sea su mayor encanto: pide poco y devuelve mucho. Con algo de sol, una maceta adecuada y riegos moderados, puede transformar cualquier balcón en un pequeño refugio aromático lleno de color y vida.