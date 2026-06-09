Las mejores meriendas para el invierno: qué elegir para los días de frío en la Patagonia

El invierno transforma los hábitos y también los antojos. Foto ilustrativa.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las meriendas vuelven a ocupar un lugar central en la rutina. Entre tardes ventosas, lluvias y jornadas heladas típicas del invierno patagónico, las cafeterías se llenan y también resurgen las recetas caseras que combinan calor, dulzura y tradición.

Chocolate caliente, tortas fritas, café de especialidad y pastelería artesanal aparecen entre las opciones más elegidas para combatir el frío. Pero además de ser una pausa en medio del día, la merienda se transformó en un ritual de encuentro y disfrute durante el invierno.

Los clásicos que nunca fallan

Hay meriendas que atraviesan generaciones y siguen siendo protagonistas cuando llega el frío. El mate acompañado de tortas fritas continúa siendo uno de los favoritos en la Patagonia, especialmente durante los días de lluvia o viento.

También reaparecen clásicos como:

submarino con chocolate

café con leche y medialunas

té con budines caseros

arroz con leche

chocolate caliente con crema

pastelitos y churros

Muchas familias mantienen además la costumbre de preparar recetas caseras durante la tarde, convirtiendo la merienda en un momento de reunión.

Qué elegir según el clima

Las bajas temperaturas obligan muchas veces a optar por meriendas más energéticas y calientes. Según especialistas en nutrición, durante el invierno el cuerpo suele demandar alimentos que aporten más sensación de saciedad y confort térmico.

Para los días más fríos, recomiendan:

bebidas calientes

panificados artesanales

frutas secas

infusiones

preparaciones con canela o chocolate

Mientras tanto, quienes buscan alternativas más saludables suelen optar por yogur con granola, tostadas integrales o budines caseros con menos azúcar.

Una costumbre que vuelve cada invierno

Más allá de las tendencias gastronómicas, la merienda conserva algo de tradición y refugio. En la Patagonia, donde el invierno suele sentirse con más intensidad, ese momento de pausa acompañado por algo caliente gana un valor especial.

Ya sea en una cafetería, en la oficina o en casa, el ritual de la merienda vuelve cada temporada como una de las formas más simples de enfrentar el frío.