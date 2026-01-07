Darle huevo hervido a tu perro: en qué casos ayuda y cada cuánto se recomienda 

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre los alimentos que más aparecen en esa lista está el huevo. Aunque muchas personas lo ofrecen hervido, también surge la duda sobre si es realmente beneficioso para los perros, en qué casos ayuda y qué dicen los veterinarios al respecto.

Según la veterinaria Dr. Shadi Ireifej, jefa de VetTriage, los perros pueden comer huevos cocidos con seguridad y, bien preparados, ofrecen nutrientes valiosos para su salud, siempre con moderación dentro de una dieta equilibrada. “Los huevos hervidos son una opción segura y saludable siempre que se cocinen sin agregados, y pueden ofrecerse como un snack nutritivo o como complemento de la comida”, indica la especialista.

Para qué sirve darle huevo hervido a tu perro

Los huevos son una fuente natural de proteínas de alta calidad y contienen vitaminas y minerales esenciales que pueden aportar beneficios a los perros cuando se dan como complemento ocasional a su alimentación regular. Según la American Kennel Club, estos nutrientes ayudan al desarrollo muscular, la salud de la piel y del pelaje y al funcionamiento general del organismo canino.

Entre los beneficios que destacan los especialistas se encuentran:

Proteína completa y fácil de digerir, útil para la reparación muscular y el mantenimiento general.

Vitaminas A, D, E y del complejo B, que apoyan el sistema inmunológico y el metabolismo.

Grasas saludables y minerales como hierro y selenio, que contribuyen a la salud del pelaje y de los tejidos.

Los veterinarios aclaran que estos beneficios solo se obtienen cuando el huevo está bien hervido. El huevo crudo puede presentar riesgos, como la presencia de bacterias y la interferencia en la absorción de biotina.

Precauciones antes de darle huevo hervido a tu perro

Aunque el huevo hervido suele ser seguro, los veterinarios advierten varias precauciones importantes:

Sin condimentos ni aditivos: nunca se deben agregar sal, aceite, mantequilla u otros sabores que puedan indigestar al perro.

Moderación: aunque nutritivo, el huevo es calórico; ofrecerlo en exceso puede contribuir al aumento de peso o desequilibrios nutricionales.

Introduce gradualmente: empezá con pequeñas cantidades para monitorear posibles alergias o intolerancias.

Condiciones de salud: perros con pancreatitis, obesidad o problemas digestivos deben recibir orientación veterinaria antes de introducir huevos en su dieta.

Según especialistas en nutrición canina, lo ideal es ofrecer huevos hervidos como complemento ocasional, por ejemplo una o dos veces por semana, adaptando la porción al tamaño y necesidades de cada perro y sin reemplazar su comida principal.

Darle huevo hervido a tu perro puede ser una opción saludable si se hace de forma responsable y bajo las recomendaciones de un profesional. Para cuidar su salud, lo ideal es respetar las cantidades sugeridas y consultar siempre con el veterinario ante cualquier duda o si el animal tiene condiciones de salud particulares.