Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra hoy?

El Día Internacional del Abrazo se celebra cada 21 de enero y se trata de un evento creado por Kevin Zaborney, un estadounidense que estaba preocupado por las pocas muestras de afecto que realizaba la gente en público, incluso, con los miembros de su familia.

Este día se conmemora desde 1986 por iniciativa de Zaborney de la Universidad de Michigan, Estados Unidos y su misión es promover la expresión de afecto y apoyo entre las personas aportando múltiples beneficios para la salud física, emocional y psicológica.

Los abrazos son importantes para ayudar a comunicarse y transmitir emociones sin utilizar palabras, además favorecen la regulación emocional y enseñan habilidades sociales, disminuyen el dolor y la tristeza, recargan la energía, estimulan el sistema inmunológico y equilibran nuestro sistema nervioso cuando estamos alterados.

Además, entre las principales ventajas del abraso están las siguientes: