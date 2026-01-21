La emoción de Aníbal Pachano tras la llegada de su nieto

Sofía Pachano y Santiago Ramundo fueron padres de Vito y lo anunciaron mediante sus redes sociales y el abuelo del pequeño, Aníbal Pachano, contó cómo vivió este momento tan importante en su vida.

El coreógrafo habló en un streaming sobre este momento tan especial. «Estábamos contenidos que no podíamos abrir la boca. Está divina, Sofía está hermosa, el bebé también, Santiago», dijo Aníbal, muy conmovido.

«Es el momento íntimo necesario que debe tener cualquier pareja para vivenciar lo que se siente como nuevos papás. Feliz que esté todo bien», aseguró el artista.

Sofía Pachano dio a luz a Vito por parto natural, a las 5:10 del 19 y el bebé pesó 3,400 kilogramos. «La verdad que estoy así como muy emocionado, a flor de piel. Cuando vimos al bebé, no podía parar. Estoy re llorón»,

Sofía Pachano fue mamá y compartió la noticia en redes

Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A casi seis años de relación con Santiago Ramundo, la actriz se convirtió en mamá y compartió la noticia con una imagen que llenó de ternura sus redes sociales.

“Holi Vito Ramundo Pachano”, escribió Sofía junto a la primera foto de su bebé, anuncio que generó una inmediata catarata de mensajes de amor, felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.

Si bien la hija de Aníbal Pachano decidió no mostrar el rostro del recién nacido, la imagen logró transmitir toda la emoción del momento. En la foto se observa al bebé recostado de costado, envuelto en una mantita clara con delicados detalles y usando un gorrito tejido color crema, que deja ver parte de su orejita y su cabello oscuro.

En uno de sus brazos también se distingue la pulsera identificatoria del sanatorio, mientras el pequeño descansa plácidamente, en una postal íntima y conmovedora que refleja la felicidad de la flamante mamá.