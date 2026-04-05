Domingo de Resurrección: qué se celebra hoy en Pascuas y el curioso origen de los huevos de chocolate

Este domingo 5 de abril, millones de personas celebran el Domingo de Resurrección. Para el cristianismo, esta es la festividad más trascendental del año, ya que representa el pilar de su fe: el regreso a la vida de Jesús tras su crucifixión. Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el cierre oficial de la Semana Santa.

Más allá del reencuentro familiar y los banquetes, la jornada carga con una narrativa de esperanza y renovación espiritual que marca el final de la Cuaresma.

El trasfondo religioso: ¿Qué se festeja exactamente?

Según las escrituras, Jesús resucitó al tercer día de haber sido sepultado. Este evento inaugura un tiempo de alegría y nuevos comienzos.

Fecha móvil: A diferencia de otros feriados, la Pascua se rige por el calendario lunar, por eso siempre cae en un domingo distinto entre marzo y abril.

A diferencia de otros feriados, la Pascua se rige por el calendario lunar, por eso siempre cae en un domingo distinto entre marzo y abril. El festejo: El eje central son las misas solemnes y la finalización del periodo de abstinencia, celebrando la vida eterna.

¿Por qué comemos huevos de chocolate?

Aunque hoy parezca una costumbre puramente comercial, el huevo de Pascua tiene raíces ancestrales y una prohibición religiosa curiosa:

Símbolo de vida: Desde la antigüedad, el huevo representó el renacimiento de la naturaleza y la fertilidad. La prohibición de Cuaresma: En la Edad Media, la Iglesia prohibía comer huevos durante los 40 días previos a la Pascua (al igual que la carne). Los fieles los conservaban cocidos y, al llegar el domingo, los decoraban y regalaban para festejar el fin de la penitencia. El salto al chocolate: Fue recién en el siglo XIX cuando pasteleros europeos empezaron a usar cacao para moldear los huevos, transformando una tradición de supervivencia medieval en la golosina que conocemos hoy.

Aunque hoy se perciba como una atención para los más chicos, el huevo de chocolate conserva su esencia original: simboliza el «milagro de la vida nueva» y la continuidad de la esperanza que define a esta celebración milenaria.